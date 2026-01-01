Siete vidas perdidas cierran el año en Manta

Siete personas, entre ellas un menor, murieron en un ataque armado la noche del 31 de diciembre

Solo en Nueva Esperanza, se acumularon ocho hechos múltiples durante el año, reflejando la alta conflictividad del sector.

El último día del año fue extremadamente violento en el distrito Manta. Una celebración que buscaba despedir el 2025 en una vivienda se transformó, en cuestión de segundos, en una escena de terror y muerte, luego de un ataque armado que dejó siete personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, y diez heridos.

El hecho se registró cerca de las 23:00 del 31 de diciembre, cuando faltaba menos de una hora para cerrar el año. La violencia criminal volvió a golpear con fuerza a la provincia de Manabí, sumándose este suceso como el hecho múltiple número 25 registrado en 2025.

El ataque armado ocurrió en los exteriores de una vivienda del barrio Nueva Esperanza, en la parroquia Eloy Alfaro de Manta, sector que, con este nuevo caso, acumuló ocho hechos múltiples durante el año, reflejando el alto nivel de conflictividad que enfrenta esta zona del cantón.

Desmantelan red narco internacional que operaba entre Guayas y Manabí Leer más

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, sujetos fuertemente armados arribaron al lugar y abrieron fuego de manera indiscriminada contra varias personas que se encontraban reunidas. El saldo fue devastador: seis adultos y un menor de edad perdieron la vida.

(Le puede interesar leer: Joven de 19 años es asesinado tras una riña dentro de una discoteca en La Garzota)

Las imágenes difundidas en redes sociales generaron conmoción y consternación. En los videos aficionados se observa a varias personas tendidas en la vereda, algunas sin vida y otras gravemente heridas, mientras familiares y vecinos intentaban brindar los primeros auxilios en medio del caos, con cuerpos rodeados de sangre y escenas de desesperación que marcaron el cierre trágico del año.

La violencia sacudió a Manta en las horas previas al inicio del 2026. ALEJANDRO GILER

Las autoridades confirmaron que las víctimas adultas fueron Pedro Arturo Mera Guadamud, Jorge Luis Párraga Barreto, Víctor Ángel Alonzo Cevallos, Luis Damián Mera Ortiz y Rosa Dolores Mera Guadamud, mientras que la identidad del menor de edad se mantiene en reserva, conforme a la normativa legal vigente.

Violencia. El barrio afectado es considerado uno de los más conflictivos de Manta, con repetidos incidentes durante 2025.

Con este hecho violento, el distrito Manta, que también comprende a Jaramijó y Montecristi, cerró el 2025 con 519 muertes violentas, frente a las 331 registradas en 2024, lo que evidencia un incremento cercano a 200 asesinatos en un solo año, incluso en fechas destinadas a la unión y celebración familiar.

Para la ciudadanía, frente a estas estadísticas y hechos que no cesan, urge que se tomen medidas urgentes que “no se limiten a operativos por parte de las Fuerzas Armadas o la Policía”.

Conflicto en Puerto López: El Estado llega tarde a un paraíso fraccionado Leer más

“Es evidente que el problema que tenemos en el distrito Manta y en la provincia en sí es gravísimo. Necesitamos trabajo de investigación, trabajo articulado, la unión entre las autoridades, que se involucren todos para recuperar los territorios y la paz. Nosotros vivimos con terror permanente. Así resulta imposible convivir y no es justo absolutamente para nadie. Tenemos miedo, terror. Cerramos el año así, con sangre, y lo que queremos es no iniciarlo de la misma forma. Necesitamos cambios y, para ello, se requieren medidas grandes, no parches, y el apoyo de todos”, señaló Camila Moreira, residente del sector Nueva Esperanza, donde ayer el ambiente era de desolación.

(Lo invitamos a leer: ¿Por qué mataron a Mario Pineida? Hipótesis, vínculos y la ruta de los sicarios)

En otros puntos de Manta, la noticia provocó el mismo temor. “Empezamos el año con noticias que oscurecen nuestro panorama y nos hacen dudar de la esperanza que tenemos de iniciar un año diferente. Ojalá estos hechos terroríficos paren. Días atrás hubo masacres en Puerto López, ahora acá. No queremos vivir así”, agregó la ciudadana Lorena García, habitante de Manta.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!