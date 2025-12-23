¿Por qué mataron a Mario Pineida? Hipótesis, vínculos y la ruta de los sicarios

La Policía investiga los vínculos personales y las hipótesis detrás del crimen del futbolista

En menos de una semana, Guayaquil y Daule fueron escenario de tres asesinatos que hoy forman parte de una misma investigación policial: el del futbolista Mario Pineida, el de su pareja sentimental, Guisella Fernández Ramírez, y el de Karen Juliana Grunauer Franco, amiga cercana de ambos. La Policía sostiene que los crímenes estarían vinculados a relaciones personales, actividades económicas presuntamente ilícitas y una red criminal que operó con logística, seguimiento y pagos coordinados.

El entorno: dos amigas, un mismo círculo

Guisella Fernández Ramírez, ciudadana peruana, y Karen Juliana Grunauer Franco, ambas de 39 años, mantenían una relación de amistad y actividades en común. Las dos conocían a Mario Pineida y compartían vínculos personales y económicos, según información policial.

Fernández era propietaria de locales de venta de celulares en el sector de La Bahía, mientras que Grunauer se dedicaba a la organización, promoción y gestión de eventos. De acuerdo con una fuente policial, ambas habrían estado relacionadas con actividades económicas que no estarían apegadas a la ley, una línea que forma parte central de la investigación.

La relación sentimental

Guisella Fernández mantenía una relación sentimental con Mario Pineida desde hacía varios meses. Ambos convivían y el jugador conocía las actividades económicas de su pareja, según la Policía.

Una de las hipótesis señala que Fernández realizaba préstamos de grandes sumas de dinero y habría recibido amenazas de personas que no habrían cancelado sus deudas. En ese contexto, los investigadores consideran que ella pudo haber sido el verdadero objetivo del ataque y que mantener con vida al futbolista implicaba el riesgo de que alguien continuara cobrando esos valores.

La segunda hipótesis apunta a que Fernández habría mantenido una relación previa con un presunto narcotraficante, a quien habría dejado para iniciar su vínculo con Pineida. El futbolista, por su parte, se habría separado de su esposa y llevaba varios meses conviviendo con ella.

Guisella Fernández Ramírez y Karen Juliana Grunauer Franco, amigas entre sí, fueron asesinadas con pocos días de diferencia en hechos que forman parte de la investigación por el crimen de Mario Pineida. cortesía

Miércoles 17 de diciembre: el primer ataque

La tarde del miércoles 17 de diciembre, Mario Pineida y Guisella Fernández fueron asesinados en los exteriores de un local de venta de carnes, en el sector de Samanes, al norte de Guayaquil. En el crimen, según una fuente policial, participaron tres motocicletas y dos vehículos: un Volkswagen y un Toyota Fortuner.

El análisis de cámaras de seguridad permitió establecer que el jugador del Barcelona SC era seguido desde varios puntos. Los sicarios que ejecutaron el ataque se movilizaban en motocicletas.

“La tercera motocicleta tenía la función de limpiar el camino. Cuando el futbolista, su pareja y su madre descendieron del vehículo, los atacantes se acercaron y les dispararon. El objetivo eran el futbolista y su pareja”, explicó un investigador policial.

La huida y los primeros rastros

Tras el ataque, los vehículos huyeron del lugar. Uno de los sicarios abandonó su motocicleta dañada en Mucho Lote 1 y escapó en taxi hasta una urbanización de La Aurora, en Daule. Posteriormente salió con su pareja sentimental en un Toyota y tomó la vía a la costa. Este sujeto es conocido con el alias Catire.

Otro implicado, encargado de “limpiar el camino”, fue captado por cámaras dirigiéndose a un hotel en el sector de Mapasingue, en el norte de Guayaquil, donde fue detenido la madrugada del jueves. En su teléfono se encontró una transferencia de 200 dólares, presuntamente relacionada con su participación en el crimen.

Las investigaciones condujeron luego a otra mujer, de nacionalidad venezolana, señalada como la encargada de realizar los pagos a los sicarios. En su celular se hallaron comprobantes de transferencias que oscilarían entre 2.000 y 3.000 dólares.

Sábado: asesinan a la amiga

Tres días después, la tarde del sábado, Karen Juliana Grunauer Franco fue asesinada a tiros tras salir del sepelio de Mario Pineida, realizado en la parroquia La Aurora, cantón Daule. La mujer se movilizaba en un vehículo cuando fue atacada; el conductor sobrevivió.

Según la Policía, Grunauer habría estado siendo observada desde que asistió al velorio del futbolista. En la escena del crimen no se halló su teléfono celular, un detalle que llamó la atención de los investigadores.

Detenidos y proceso judicial

Por el asesinato de Mario Pineida y Guisella Fernández fueron detenidos los ciudadanos venezolanos Cristian David Peláez González, de 21 años, y Jimnery Mariander Peña Blanco, de 24 años. Ambos recibieron prisión preventiva por el presunto delito de asesinato.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer la autoría intelectual y material de los crímenes y determinar cómo se conectan los tres asesinatos dentro de una misma estructura criminal.