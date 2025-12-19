Caso Pineida: FEF impulsa Ley de Integridad Deportiva tras conmoción en el fútbol

El asesinato del jugador de Barcelona SC agiliza el proyecto que ya fue entregado en la Asamblea Nacional

Dirigentes del fútbol ecuatoriano y del legislativo durante la entrega del proyecto en la Asamblea.

La conmoción que sacudió al fútbol ecuatoriano tras la muerte violenta de Mario Pineida, jugador de Barcelona Sporting Club, sigue generando reflexiones y acciones institucionales. El asesinato del lateral izquierdo, ocurrido la tarde del miércoles 17 de diciembre en un hecho aún bajo investigación policial, expuso con crudeza la vulnerabilidad de los deportistas fuera de las canchas y reabrió el debate sobre la necesidad de mayores mecanismos de protección e integridad en el deporte nacional.

Pineida, de 33 años, había sido parte importante de Barcelona SC en distintos ciclos y recientemente había regresado al país tras una etapa en el exterior. Su fallecimiento causó profundo impacto en hinchas, compañeros y dirigentes, y motivó homenajes inmediatos por parte del club torero, que decidió retirar el número 2 de su camiseta oficial durante toda la temporada 2026 como símbolo eterno de su legado.

📍 Entrega del Proyecto de Ley de Integridad Deportiva



Esta mañana, en la Asamblea Nacional, la Federación Ecuatoriana de Fútbol acompañó al asambleísta Andrés Castillo en la entrega oficial del Proyecto de Ley de Integridad Deportiva, una iniciativa que busca proteger a los… pic.twitter.com/pzrFOba0yn — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) December 19, 2025

En ese contexto de duelo y preocupación, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) participó la mañana de este viernes 19 de diciembre en la Asamblea Nacional en la entrega oficial del Proyecto de Ley de Integridad Deportiva. La iniciativa, impulsada junto al asambleísta Andrés Castillo, busca proteger a los deportistas, fortalecer la transparencia y combatir la manipulación de competiciones y la apuesta ilegal en el deporte ecuatoriano.

El acto contó con la presencia de autoridades legislativas, representantes del sector deportivo, miembros del Consejo de la FEF y dirigentes como Isaac Álvarez, presidente de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Desde la Federación se destacó que la propuesta apunta a garantizar un entorno más seguro y justo para quienes desarrollan su carrera en el deporte profesional, promoviendo el juego limpio y la integridad como pilares fundamentales.

Si bien la ley no surge directamente a raíz del crimen de Pineida, su presentación adquiere un significado especial en medio del impacto que dejó su muerte. El caso del futbolista de Barcelona SC se ha convertido en un doloroso recordatorio de que la protección de los atletas no solo pasa por lo deportivo, sino también por su seguridad, bienestar y derechos como ciudadanos.

La FEF informó que compartirá imágenes del evento y un resumen ejecutivo del proyecto de ley, que ahora deberá seguir el trámite legislativo correspondiente. Mientras tanto, el fútbol ecuatoriano continúa de luto por Mario Pineida, cuyo nombre hoy trasciende la cancha y se instala en una discusión más amplia sobre integridad, justicia y protección en el deporte.

