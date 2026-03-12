Túnel Guayasamín: ¿El carril central solucionará el tráfico en el valle?

AMT habilitó un carril más en el túnel Guayasamín. Hay diferencias entre crecimiento urbano del valle e infraestructura vial

Movilidad. El carril central del túnel, que originalmente estaba destinado para emergencias, fue habilitado para mejorar la fluidez del tránsito en la zona.

El crecimiento acelerado del valle de Tumbaco ha transformado la dinámica urbana de Quito en la última década. La expansión inmobiliaria y el aumento sostenido del parque automotor han intensificado los problemas de movilidad en los accesos hacia el hipercentro de la capital. En ese contexto, el Municipio implementó una nueva medida para intentar aliviar la congestión en el túnel Guayasamín.

Desde el lunes, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) habilitó el carril central del túnel por horarios para facilitar el flujo vehicular. La vía conecta el centro norte de Quito con Cumbayá, Tumbaco y Puembo, por donde circula un promedio de 20.000 autos y miles de personas que a diario se desplazan por trabajo o estudio.

Túnel Guayasamín horarios

El carril central opera en tres horarios, todos los días de la semana, incluidos feriados.

De 06:30 a 12:00: en sentido valle-Quito

De 12:00 a 20:00: en sentido Quito-valle las 12:00 y las 20:00, todos los días de la semana, incluidos feriados.

De 20:00 06:30: permanecerá cerrado.

Para quienes recorren esta ruta diariamente, cualquier mejora en el tránsito representa un alivio. Eduardo Vacas, quien reside en el centro de Cumbayá, es uno de ellos. Trabaja en el sector de la avenida Naciones Unidas y debe salir de su casa con al menos una hora de anticipación para llegar puntual.

¿Se alivió el tráfico?

Cuando el tráfico es fluido, el trayecto por el túnel Guayasamín puede tomarle cerca de 35 minutos. Sin embargo, en horas pico el viaje suele extenderse hasta una hora o más. Con la nueva medida, asegura que el tiempo de traslado se ha reducido notablemente. “Ahora estoy llegando en unos 40 minutos”, comenta. No obstante, señala que la congestión continúa formándose a la altura de la Plaza Argentina.

No todos perciben el mismo efecto. Para Vinicio Simbaña, conductor habitual de la zona, el tráfico se mantiene intenso incluso después de las 10:00, en ambos sentidos.

La cantidad de vehículos en el valle crece

Washington Martínez, director de la AMT, explica que la decisión de habilitar el carril central responde a un análisis técnico basado en conteos vehiculares. Según datos de la entidad, el parque automotor que circula hacia el valle de Tumbaco crece en aproximadamente 20.000 vehículos cada año.

“El túnel fue construido hace cerca de 10 años, pero el crecimiento del valle ha sido mucho mayor en los últimos años y las vías no han aumentado al mismo ritmo”, señala.

Martínez detalla que uno de los problemas radica en la configuración vial. En sentido valle-Quito existen cuatro carriles antes del peaje que luego se reducen a uno. Algo similar ocurre en sentido contrario, donde el flujo vehicular que llega desde avenidas como la Bosmediano, 6 de Diciembre y De Los Shyris se concentra al acercarse al túnel.

Con la habilitación del carril central, el objetivo es equilibrar la capacidad de ingreso y salida en las horas de mayor demanda. Según el funcionario, la medida también ha permitido reducir la congestión en zonas como el redondel de El Ciclista y El Trébol.

La decisión, añade, también respondió a solicitudes ciudadanas. Para garantizar la seguridad, durante la noche el túnel vuelve a operar con un carril por sentido. “Puede ocurrir que algún conductor se cruce o que alguien conduzca en estado etílico, por eso se mantiene el esquema en esas horas”, explica.

El control operativo también se reforzó. Habitualmente el túnel cuenta con dos agentes de tránsito, uno en cada extremo. Con la nueva disposición se desplegaron ocho uniformados en la zona de influencia, como las avenidas Eloy Alfaro y 6 de Diciembre. La AMT realizará una evaluación de la medida el próximo lunes para determinar su impacto en la movilidad.

La congestión requiere soluciones integrales

Para especialistas en transporte, la iniciativa es útil, pero no suficiente. Sebastián Arias, consultor en movilidad urbana, sostiene que la habilitación del carril central es una medida lógica de mitigación, aunque no resuelve el problema estructural que tiene la parroquia.

“El tráfico sigue creciendo y la ciudad no tiene una oferta vial que aumente al mismo ritmo”, explica.

Arias recuerda que Quito registra distintos tipos de desplazamientos. Entre ellos están los viajes internos dentro de las parroquias urbanas, los recorridos de norte a sur y, especialmente, los llamados viajes pendulares: aquellos que se realizan desde los valles hacia el hipercentro en la mañana y en sentido contrario durante la tarde.

Este patrón de movilidad, añade, fue identificado hace más de dos décadas, cuando ya se advertía sobre la insuficiencia de accesos hacia la ciudad desde los valles.

Los proyectos que requiere la ciudad

Por ello, considera que la solución debe ser integral. Entre las alternativas plantea mejorar la oferta vial, fortalecer el transporte público para reducir el uso del automóvil y aplicar medidas de gestión que racionalicen el tráfico, como restricciones o ajustes tarifarios.

También menciona proyectos que han sido discutidos durante años, como una posible conexión desde el sector del estadio Olímpico hacia la avenida Interoceánica para eliminar cuellos de botella, como el que se forma en Miravalle.

Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad mantiene algunos proyectos en análisis para mejorar la conectividad con el valle de Tumbaco. Entre ellos se estudia un nuevo trazado vial en El Cebollar, que incluiría un intercambiador, y otra conexión en el sector del Reservorio, dijo Álex Pérez a EXPRESO anteriormente.

Sin embargo, estos planes aún están en fase de estudio. Su ejecución requerirá procesos administrativos, aprobación del Concejo Metropolitano y la incorporación de los trazados al plan vial de la ciudad.

Todo esto ocurre cuando a la actual administración municipal le queda poco más de un año de gestión. Arias señala que lo ideal sería dejar listos los estudios técnicos, de modo que la próxima administración pueda ejecutar las obras y así dotar al valle de Tumbaco de nuevas vías que permitan mejorar la movilidad.

