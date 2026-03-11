Guía completa para declarar impuestos municipales en Quito 2026

El impuesto predial tiene descuento hasta junio. En julio se aplica un recargo.

Los contribuyentes de Quito deben cumplir cada año con varias obligaciones tributarias municipales, entre las que destacan el impuesto predial y la patente, tributos que financian obras, servicios y el funcionamiento de la ciudad.

A continuación, una guía con los principales aspectos, fechas y descuentos que deben tener en cuenta los ciudadanos durante 2026.

Impuesto predial: qué incluye y hasta cuándo se paga

El impuesto predial se paga cada año y se calcula con base en el valor del predio registrado por el Municipio. En 2026, el cobro comenzó el 5 de enero.

Este tributo no solo corresponde al valor del inmueble, sino que también incluye otros aportes:

Contribución Especial de Mejoras, que se cobra a propietarios beneficiados por obras públicas dentro de una zona determinada.

Tasa para el Cuerpo de Bomberos de Quito, establecida en la Ley de Defensa Contra Incendios de 1938. Además de la Tasa de Seguridad.

Los contribuyentes pueden pagar el impuesto hasta junio sin recargos, además de acceder a descuentos progresivos según el mes.

Marzo: entre 6 % y 5 %

Abril: entre 4 % y 3 %

Mayo: entre 3 % y 2 %

Junio: entre 2 % y 1 %

A partir del 1 de julio de 2026, el impuesto predial urbano tendrá un recargo del 10 % para quienes no hayan cumplido con el pago dentro del plazo.

Patente municipal: quiénes deben pagarla

Otro tributo es la patente municipal, que deben cancelar todas las personas o empresas que realicen actividades económicas dentro del Distrito Metropolitano de Quito y que no estén en relación de dependencia.

Este impuesto es obligatorio para:

Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad

Personas naturales obligadas a llevar contabilidad

Personas jurídicas públicas o privadas

Entidades sin fines de lucro

La patente es un requisito para operar legalmente y contribuir al desarrollo económico de la ciudad.

Pago simplificado para pequeños contribuyentes

En 2025, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una ordenanza que simplificó el pago para ciertos contribuyentes. Así, las personas con RUC que no están obligadas a llevar contabilidad pagan un valor único de 15 dólares por concepto de patente municipal.

En el caso de personas naturales obligadas a llevar contabilidad y personas jurídicas, el cálculo es diferente. Estos contribuyentes deben pagar el valor de la patente municipal y el impuesto del 1,5 por mil sobre el patrimonio neto, con un tope máximo de 25.000 dólares.

Fechas para declarar la patente

El periodo de pago de la patente municipal se extiende desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de cada año, según la normativa vigente del municipio.

Las autoridades recomiendan a los contribuyentes revisar con anticipación sus obligaciones tributarias para evitar recargos y cumplir con los plazos establecidos por el Municipio de Quito.

