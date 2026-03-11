¿Se puede usar la tarjeta del Metro de Quito para viajar en el Trole y la Ecovía?

La tarjeta le permite ingresar al Trole y Ecovía de forma más ágil

La Empresa Metro de Quito recomienda usar medios de pago digitales para evitar las filas.

La implementación del nuevo sistema de pago del transporte municipal en Quito ha generado dudas entre los usuarios. Una de las más frecuentes es si la tarjeta azul que actualmente se utiliza en el Metro permitirá acceder también al Trolebús y la Ecovía.

Te invitamos a leer: Cómo retirar y activar las tarjetas para ingresar al Trole y la Ecovía

La respuesta es sí. El secretario de Movilidad, Álex Pérez, confirmó que los mismos medios de acceso que hoy funcionan en el Metro de Quito servirán para todo el sistema de transporte municipal, incluido el Trole y la Ecovía.

Incendio de bus y vehículo volcado provocan emergencias viales en Quito Leer más

Esto significa que no será obligatorio obtener la nueva tarjeta electrónica si el usuario ya cuenta con la del Metro o si utiliza su cédula de identidad vinculada como medio de pago.

Entrega de 300.000 nuevas tarjetas

Desde el 9 de marzo de 2026, la Empresa de Pasajeros de Quito inició la entrega de 300.000 tarjetas electrónicas, como parte del Sistema Integrado de Recaudo (SIR), que busca unificar el pago del transporte municipal y reemplazar gradualmente el uso de efectivo.

El usuario las puede obtener en las estaciones Río Coca, El Labrador, Playón de La Marín, El Recreo, Guamaní, Capulí y Morán Valverde, además de la Terminal Quitumbe y Carcelén.

Para obtenerla es necesario presentar la cédula de identidad, tener un correo electrónico activo y crear una Cuenta Ciudad.

Tipos de tarjetas y tarifas

El sistema contempla tres tipos de tarjetas, según el perfil del usuario:

Tarjeta universal: tarifa completa

Tarjeta para adultos mayores: tarifa preferencial

Tarjeta para niños: tarifa reducida

¿Cómo crear la Cuenta Ciudad?

Para acceder al sistema, los usuarios deben registrarse en la página web Quito se Mueve. Luego seleccionar la opción “Registrarse” y completar los datos.

Confirmar el registro mediante un código de verificación enviado al correo electrónico.

Una vez activada la cuenta, los usuarios podrán recargar saldo, generar códigos QR para viajes y acceder a las distintas tarifas del sistema.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!