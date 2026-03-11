Thomas Owsianski asume como presidente de General Motors en América del Sur

La automotriz designó al nuevo directivo en medio de su estrategia de innovación, electrificación y crecimiento en la región

General Motors anunció la designación de Thomas Owsianski como presidente y director general de operaciones para América del Sur, en un momento de transformación para la industria automotriz global.

El ejecutivo asume el cargo en un contexto de rápida evolución tecnológica y cambios en el mercado automotor, mientras la compañía impulsa su estrategia de crecimiento sostenible, competitividad industrial e innovación en la región.

“Es un honor asumir esta función en un momento tan importante para GM en América del Sur”, afirmó Owsianski. “La región tiene un papel estratégico en el futuro de la compañía, gracias a su escala industrial, talento e ingeniería de excelencia”, agregó.

Un momento clave para General Motors en la región

La designación se produce mientras General Motors avanza con inversiones estratégicas, renovación de su portafolio de vehículos y proyectos de electrificación en América del Sur.

Con estas iniciativas, la empresa busca fortalecer su base industrial y consolidar su posición como una de las compañías protagonistas del sector automotriz sudamericano.

La multinacional tiene más de 100 años de presencia en América del Sur, una trayectoria marcada por la innovación tecnológica, el liderazgo industrial y una estrecha relación con sus clientes.

Actualmente, General Motors cuenta con marcas consolidadas, una red de concesionarios reconocida y una participación relevante en el desarrollo económico y social de los países donde opera.

La trayectoria de Thomas Owsianski

El vicepresidente ejecutivo de GM y presidente de GM Global Markets, Rory Harvey, destacó la experiencia del nuevo líder regional.

“Thomas aporta una trayectoria consistente de liderazgo en múltiples mercados y un profundo conocimiento de Sudamérica. Es el líder elegido para conducir a GM hacia su próxima fase de crecimiento”, señaló.

Owsianski tiene más de 30 años de experiencia en la industria automotriz internacional, con liderazgo en áreas de ventas, marketing y operaciones.

A lo largo de su carrera, ha dirigido organizaciones en procesos complejos de transformación empresarial, enfocándose en resultados, disciplina operativa, desarrollo del talento y una cultura centrada en el cliente.

