Kia PV5 Cargo, una de las vans eléctricas más seguras del mundo

Este modelo obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas en la evaluación de seguridad Euro NCAP

La Kia PV5 Cargo obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas en la última evaluación de seguridad de vans comerciales Euro NCAP, lo que reafirma el liderazgo del modelo en la prestación de movilidad eléctrica segura y práctica para los clientes.

La Euro NCAP informó que el PV5 Cargo mostró un rendimiento consistentemente sólido en las principales áreas de evaluación, obteniendo el 75% en Protección de Ocupantes, el 80% en Asistencia de Seguridad y Prevención de Colisiones y también el 80% en Seguridad Post-Colisión.

Este resultado posiciona al PV5 Cargo entre las vans comerciales más seguras de Europa y confirma la trayectoria de Kia de obtener los mejores resultados en Euro

NCAP, tras los EV6 (2022), EV9 (2023) y EV3 (2025).

“La calificación de cinco estrellas de Euro NCAP es una clara validación de su desempeño en seguridad y representará un fuerte impulso para la expansión de la gama PBV de Kia en Europa", dijo Sangdae Kim, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Negocios PBV.

La obtención de cinco estrellas del PV5 refleja la avanzada ingeniería de la plataforma electrificada de Kia, la estructura de carrocería de alta rigidez y los principios de diseño optimizados para la seguridad aplicados en toda la gama de vehículos comerciales. Combinado con su completo conjunto de tecnologías ADAS, el PV5 ofrece un rendimiento de seguridad líder en el segmento de vehículos eléctricos comerciales.

