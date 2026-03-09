Expreso
Ibai Llanos anunció los combates y detalles de La Velada del Año 6, uno de los eventos de streaming más vistos del mundo.cortesía

La Velada del Año 6: Ibai Llanos revela fecha, lugar y todas las peleas del evento

El streamer español Ibai Llanos reveló el cartel completo de peleas para la sexta edición de La Velada del Año

El streamer español Ibai Llanos anunció oficialmente los detalles de La Velada del Año 6, el espectáculo de boxeo entre creadores de contenido que se ha convertido en uno de los eventos digitales más vistos del mundo.

La presentación se realizó en una transmisión en vivo que comenzó desde las 19:00 en España (13:00 en Ecuador), donde el creador reveló la fecha, el lugar y el cartel completo de combates.

La próxima edición se realizará el 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España, un escenario que volverá a reunir a miles de fanáticos del streaming y el entretenimiento digital.

Un evento que mezcla deporte y streaming

La Velada del Año nació en 2021 como una iniciativa de Ibai Llanos para enfrentar a streamers, youtubers e influencers en combates de boxeo amateur.

Lo que empezó como un experimento digital terminó convirtiéndose en un fenómeno global que reúne millones de espectadores simultáneos en internet.

Cada edición incluye combates entre creadores de contenido, presentaciones musicales y una producción de gran escala que se transmite gratuitamente en línea.

Las últimas veladas han roto récords de audiencia en plataformas como Twitch, consolidando a Ibai como uno de los organizadores de espectáculos digitales más influyentes del mundo.

Las peleas confirmadas para La Velada del Año 6

Durante la transmisión, Ibai Llanos confirmó ocho combates para esta nueva edición:

  • Edu Aguirre vs Gastón Edul

  • Fabiana Sevillano vs La Parce

  • Clersss vs Natalia MX

  • Lit Killah vs Kidd Keo

  • Alondrissa vs Angie Velasco

  • Gero Arias vs ByViruzz

  • Rivers vs Roro

  • Marta Díaz vs Tatiana Kaer
  • Plex vs Fernanfloo

Entre los enfrentamientos más llamativos aparece el duelo entre los músicos urbanos Lit Killah y Kidd Keo, así como el regreso al ring de la popular streamer mexicana Rivers, una de las figuras más comentadas en ediciones anteriores.

Dónde ver La Velada del Año 6 en vivo

La transmisión de La Velada del Año 6 será gratuita y podrá verse en directo a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch, YouTube y TikTok.

Como en ediciones anteriores, se espera que el evento vuelva a romper récords de audiencia en streaming, consolidando el modelo de entretenimiento que mezcla deporte, cultura digital y creadores de contenido.

