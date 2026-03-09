Expreso
Los documentos firmados fueron presentados como un avance estratégico.
El acuerdo busca potenciar el comercio con los Emiratos ÁrabesCortesía

Asamblea Nacional deberá votar el tratado de inversiones con los Emiratos Árabes

Corte Constitucional determinó que el documento cede competencias legales del Estado a instancias internacionales

El Pleno de la Corte Constitucional resolvió que el Acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones suscrito entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos requiere de aprobación legislativa previa a su ratificación. El documento no podrá entrar en vigencia sin la votación favorable del Parlamento.

La decisión, plasmada en el Dictamen 19-25-TI/26 con ponencia de la jueza Claudia Salgado Levy, concluye que el instrumento internacional incurre prima facie en la causal establecida en el numeral 7 del artículo 419 de la Constitución de la República. Este articulado exige el pronunciamiento de la Asamblea Nacional cuando un tratado atribuye competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional.

El análisis constitucional se centró en los artículos 18 a 26 del acuerdo bilateral, los cuales regulan los mecanismos para la solución de disputas. La Corte verificó que el texto habilita a los inversionistas extranjeros a demandar al Estado ecuatoriano ante instancias externas si consideran que se han incumplido las obligaciones de protección a su capital.

Según el dictamen, transcurridos seis meses de consultas sin alcanzar una solución diplomática, el inversionista podrá someter la reclamación a un arbitraje internacional. El proceso podrá ejecutarse bajo el Convenio CIADI, su Mecanismo Complementario o las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI. Al firmar el acuerdo, el Estado otorga su consentimiento anticipado para acatar laudos definitivos y obligatorios dictados por estos tribunales.

El organismo dispuso la publicación del texto íntegro en el Registro Oficial. A partir de su difusión, transcurrirá un término de diez días para que cualquier ciudadano intervenga defendiendo o impugnando la constitucionalidad del documento. Posteriormente, la Corte deberá ejecutar un segundo control sobre el contenido material del tratado antes de que el Legislativo proceda con su tratamiento.

El instrumento de inversión forma parte de un paquete de acuerdos bilaterales firmados en Quito a inicios de marzo, tras las reuniones oficiales entre el presidente Daniel Noboa y el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

