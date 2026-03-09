Expreso
Militantes de la Revolución Ciudadana (RC) protestaron en los exteriores del TCE por la suspensión que le impuso el juez electoral, Joaquín Viteri.
Militantes de la Revolución Ciudadana (RC) protestaron en los exteriores del TCE por la suspensión que le impuso el juez electoral, Joaquín Viteri.Foto: Matthew Herrera/ EXPRESO

Militantes de la Revolución Ciudadana protestan frente al TCE, en Quito

Simpatizantes del movimiento correísta gritaron consignas en contra de la resolución del juez Viteri que suspendió a la RC

Un grupo de militantes del movimiento Revolución Ciudadana (RC) llegó la tarde de este 9 de marzo de 2026 a los exteriores de la sede del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en Quito, para protestar por la decisión del juez electoral, Joaquín Viteri, quien resolvió suspender provisionalmente a la organización política por la investigación que desarrolla la Fiscalía en el caso Caja Chica.

Los simpatizantes del correísmo acudieron al edificio de la entidad y emitieron consignas en contra del TCE. "Dictadura no", "Fuera TCE", fueron algunas de las frases que gritaban los asistentes, quienes colocaron pancartas en las vallas que se instalaron frente al edificio.

Desde tempranas horas de este lunes, agentes de la Policía Nacional custodiaron los exteriores y vallaron el acceso al TCE, después de que la presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, anunció que la militancia se organizará para realizar diferentes reclamos en distintas ciudades del país.

¿Por qué protestan los simpatizantes de la RC?

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la RC

Rivadeneira sobre la suspensión de la RC: "La organización nunca fue notificada"

La manifestación de la RC se inició como medida de rechazo a la disposición del juez Viteri. 

El magistrado decidió el pasado 6 de marzo admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, en contra el movimiento correísta por el caso Caja Chica. 

En esta causa el Ministerio Público investiga a la RC por el presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023. Como parte de las indagaciones, Fiscalía ha efectuado allanamientos a la casa de la excandidata presidencial, Luisa González, y a la sede del movimiento político.

Mientras el proceso legal avanza, Viteri dispuso suspender provisionalmente al movimiento político durante nueve meses, lo cual impediría que la organización se inscriba para participar en las elecciones seccionales de 2027. 

