Guía para conocer al bosque protector Cerro Azul en Guayaquil

El sitio recientemente fue declarado como bosque protector. En los últimos años se ha vuelto turístico

El sitio ha sido visitado por familias y amigos en busca de aventuras en la naturaleza.

En el oeste de Guayaquil, muy cerca de la transitada vía la costa, se levanta uno de los espacios naturales más importantes para la ciudad el Bosque Protector Cerro Azul.

El sitio fue reconocido oficialmente como bosque y vegetación protectora por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica el 6 de marzo, con el objetivo de preservar uno de los últimos remanentes de bosque seco tropical que sobreviven en la provincia del Guayas. Según la cartera de Estado, esta área constituye un ecosistema clave para la biodiversidad local y para el equilibrio ambiental de la ciudad.

Guía para conocer al bosque protector Cerro Azul

El Cerro Azul abarca aproximadamente 680 hectáreas y conserva cerca del 86 % de cobertura boscosa en condiciones relativamente favorables, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio.

Esta extensión convierte al cerro en uno de los principales pulmones verdes de Guayaquil, además de un corredor ecológico que protege especies de flora y fauna propias del bosque seco tropical.

Cada semana, decenas de visitantes llegan hasta este punto para recorrer sus senderos, disfrutar del paisaje natural y escapar del ritmo urbano.

¿Cómo es la experiencia de recorrer el cerro?

Una de las rutas más populares conduce hasta una pequeña cascada escondida entre árboles y rocas. Para alcanzarla es necesario descender por una empinada escalinata de aproximadamente 30 metros, cruzar un riachuelo formado por las lluvias y avanzar por un sendero rodeado de vegetación.

El trayecto ofrece escenas que sorprenden a los visitantes: raíces gigantes que emergen de la tierra, sonidos de aves en la copa de los árboles y, en ocasiones, la aparición de monos que saltan entre ramas. Al final del recorrido aparece la cascada, oculta entre piedras y raíces, un rincón natural que muchos describen como una escena digna de una película de aventura.

Actividades para realizar en Cerro Azul

El cerro se ha consolidado como un espacio ideal para diversas actividades al aire libre. Entre las más frecuentes se encuentran:

Senderismo:

Los caminos naturales permiten recorrer distintos tramos del bosque seco y observar el paisaje característico de la zona.

Observación de aves:

La diversidad de especies convierte al área en un punto atractivo para el aviturismo y la fotografía de fauna.

Ciclismo de montaña:

Algunos tramos del cerro son utilizados por ciclistas que buscan rutas naturales cerca de la ciudad.

Exploración de cascadas:

Durante la temporada de lluvias aparecen pequeñas caídas de agua que se convierten en uno de los mayores atractivos del lugar.

Un incendio afectó a cerro Azul, en Guayaquil, en diciembre del 2024. Archivo Expreso

