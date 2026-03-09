Alcalde de Vinces declara emergencia cantonal por inminente creciente fluvial

La resolución del COE se oficializó este 9 de marzo para acelerar recursos. Cuatro días atrás, un desbordamiento colapsó obra

El alcalde de Vinces, Alfonso Montalván, oficializó este 9 de marzo la declaratoria de emergencia en su jurisdicción para enfrentar la llegada de un nuevo volumen de agua que amenaza a la zona rural y urbana.

Decisión del COE

La decisión administrativa, adoptada en la plenaria del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal, se ejecuta como respuesta preventiva, pero anclada a los estragos del pasado 5 de marzo. En esa fecha, un primer desbordamiento evidenció la fragilidad de la infraestructura local y dejó a 50 familias afectadas.

A través de sus redes sociales, el burgomaestre confirmó la activación del protocolo de excepción con premura. "En reunión del COE Cantonal, hemos declarado en emergencia al cantón", detalló Montalván, en referencia a la contingencia que se aproxima.

El balance técnico levantado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) sobre el evento del 5 de marzo expone la magnitud de la vulnerabilidad cantonal.

La fuerza del agua destruyó 35 metros lineales de una arteria vial y provocó el fallo de un muro de contención, una obra pública que debía mitigar el impacto directo en las áreas pobladas. Como resultado, 50 viviendas sufrieron el ingreso del agua.

Frente a la pérdida del muro de contención, el Municipio dispone ahora de la herramienta legal para agilizar los procesos de contratación e intervenir las riberas. Mientras se define la remediación, el Cuerpo de Bomberos de Vinces mantiene las tareas de evacuación en los recintos que continúan bajo el agua.

