¿Cómo quedó la serie entre Barcelona SC y Botafogo tras el empate en Guayaquil?

El equipo ecuatoriano va por una nueva hazaña este martes 10 de marzo cuando visite a Botafogo en Río de Janeiro

Barcelona Sporting Club dejó escapar la ventaja en casa el martes 3 de marzo y deberá jugarse este martes 10 la clasificación en Brasil tras empatar 1-1 frente a Botafogo en el estadio Monumental Banco Pichincha, por el partido de ida de la fase 3 previa de la Copa Libertadores 2026.

El equipo dirigido por el venezolano César Farías empezó el compromiso con intensidad y logró adelantarse en el marcador a los 23 minutos. El extremo argentino Daniel Villalba aprovechó un error defensivo del conjunto brasileño y definió con precisión para desatar la euforia en el Monumental. Sin embargo, la reacción del cuadro carioca llegó en el segundo tiempo, cuando Matheus Martins marcó el empate a los 66 minutos y dejó la serie completamente abierta.

El empate 1-1 refleja el equilibrio que se vivió en Guayaquil. Aunque Barcelona tuvo momentos de presión y generó peligro en ataque, Botafogo controló más la posesión del balón y logró neutralizar el impulso inicial de los toreros.

¿Qué pasa si Barcelona pierde y qué pasa si gana?

¿Quiénes son los delanteros de Ecuador que ya tendrían un lugar en el Mundial 2026? Leer más

Con el resultado de la ida, la clasificación a la fase de grupos del torneo continental se definirá en el partido de vuelta que se disputará este martes 10 en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. El ganador de la serie avanzará directamente a la fase de grupos de la Libertadores 2026, mientras que el equipo que quede eliminado obtendrá un cupo para la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En el panorama de la llave, un triunfo de cualquiera de los dos clubes en Brasil asegurará el boleto a la siguiente ronda. Un empate sin goles llevará la serie a los penales, mientras que una igualdad con anotaciones favorecería al equipo brasileño por el criterio del gol de visitante.

Barcelona llega a esta instancia tras superar la fase previa del torneo y busca regresar a la fase de grupos de la Libertadores, uno de los principales objetivos de la temporada 2026. En paralelo, el equipo guayaquileño mantiene actividad en la LigaPro Ecuabet, donde intenta consolidarse entre los primeros puestos en el inicio del campeonato donde ha ganado 2 partidos y perdido 1, por lo que marcha cuarto en la tabla.

Así, la serie entre Barcelona SC y Botafogo quedó abierta tras el empate en Guayaquil, dejando todo para una definición en territorio brasileño que determinará cuál de los dos equipos seguirá en carrera en el torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!