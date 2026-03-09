¿Quiénes son los delanteros de Ecuador que ya tendrían un lugar en el Mundial 2026?

Jordy Caicedo, delantero ecuatoriano que en la actualidad juega para el Huracán de Argentina.

La Selección de Ecuador entra en su fase decisiva de preparación. El estratega de la Tri, Sebastián Beccacece, ha identificado los próximos amistoso internacionales frente a Marruecos y Países Bajos como los exámenes finales de mayor exigencia antes del Mundial 2026.

(Le puede interesar: La Velada del Año 6: cuándo es, en dónde y cómo ver gratis el evento de Ibai Llanos)

El análisis táctico y la base del equipo

Para Beccacece, el marcador en estos amistosos de alto nivel queda en segundo plano frente al funcionamiento colectivo. El foco está puesto en la identidad de juego que mostrará el equipo en Norteamérica.

"Estos partidos (contra Marruecos y Países Bajos) nos van a servir muchísimo, para tratar de imponer condiciones y tendencias, más allá del resultado", apuntó el DT.

Enner Valencia (centro) es la referencia de ataque en la Tri. DUSTIN SAFRANEK

Además, destacó la importancia de evaluar el temple del grupo ante rivales de élite: "Serán partidos con un alto componente emocional, y para nosotros también poder medirnos con potencias y sacar esas conclusiones que nos permitirán marcar el rumbo de lo que serán esos dos meses previos, cuando nos juntemos en mayo", añadió.

En cuanto a la conformación de la plantilla, el panorama parece estar bastante claro. El seleccionador reveló que ya cuenta con una base sólida de 20 futbolistas prácticamente confirmados, siempre que el estado físico lo permita, dejando apenas seis cupos disponibles que espera sellar tras esta gira.

Preciado, Minda y Franco captados durante batalla entre Cruzeiro y Mineiro | Videos Leer más

Seguimiento en Argentina y el debate del gol

La agenda del entrenador incluye un viaje inmediato a territorio argentino. El objetivo es monitorear de cerca el presente de piezas clave como Hernán Galíndez y Jordy Caicedo, de Huracán; y la joven figura Kendry Páez, de River Plate.

Finalmente, ante la constante preocupación del entorno sobre la dependencia goleadora de Enner Valencia, Beccacece se mostró optimista y respaldó a sus atacantes:

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador 🇪🇨: “Tenemos 20 nombres definidos y 6 puestos que podrían ir cambiando de nombre.



Vía: @evemurillo9



pic.twitter.com/HlRbtrjLMp — TERADEPORTES (@Teradeportes) March 9, 2026

"Cuando asumí, ya sabía qué delanteros tenía Ecuador. Valencia hizo siete tantos en doce juegos. Estoy muy tranquilo con (Gonzalo) Plata, Nilson (Angulo), con Kevin (Rodríguez), (Leonardo) Campana... con todos los jugadores que fuimos citando, y si van apareciendo otros, mejor", expresó Beccacece, restando presión a la zona ofensiva del combinado nacional.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!