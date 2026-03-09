Botafogo vs Barcelona SC: ¿Qué tan es posible que el Ídolo gane el partido en Brasil?

El equipo de César Farías juega el cotejo de vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores. Esto dijeron los expertos

Barcelona abrió el marcador contra Botagofo con gol de Héctor Villalba en el estadio Monumental.

Aunque juegue de visitante, la chance está presente. Barcelona visita este martes 10 de marzo en la noche (19:30 de Ecuador) a Botafogo en la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores y, con el marcador igualado (1-1), los dirigidos por César Farías pueden continuar su ruta en el torneo continental.

Los exjugadores Carlos Torres Garcés y José Francisco Cevallos coinciden en que es viable asegurar el boleto a la fase de grupos, lo que representaría un ingreso superior a los 3 millones de dólares.

“Al margen de cómo ha jugado, yo creo que Barcelona es capaz de eso y mucho más. Es un equipo que tiene buenos jugadores y un técnico inteligente”, expresó Torres Garcés a EXPRESO, en relación a un resultado que garantice la clasificación.

Barcelona empató 1-1 en el estadio Monumental ante Botafogo, por la ida de la fase 3 de Copa Libertadores. ALEX LIMA / EXPRESO

El Palillo, como es conocido, afirma que “Botafogo no es que sea el de otros tiempos”, razón por la cual le da posibilidades al Ídolo del Astillero.

El DT ecuatoriano aseveró que “es realmente poco” el juego colectivo que se le ve al conjunto canario y que “los resultados que ha sacado tienen que ver con la capacidad individual de algunos futbolistas, eso es lo que define todo”. Pese a ello, considera que tiene “un equipo poderoso en calidad y cantidad”.

Factor anímico y desgaste en Barcelona SC

Al ser preguntado por la importancia de llegar ganando el Clásico del Astillero (1-0) el pasado sábado 7 de marzo, Torres Garcés dijo: “Desde el punto de vista anímico es fundamental, pero esto va más allá, hay que ver la recuperación de los jugadores de un partido a otro. Aquí es donde la situación es relevante: que los jugadores que estuvieron en el Clásico puedan recuperarse en tan poco tiempo.

Cevallos, que hora es comentarista en JC Radio de Guayaquil, mencionó: “Yo tengo la fe de que pueda sacar el resultado o ganar en penales, como fue la clasificación pasada (ante Argentinos Juniors), pero si no es así, lo importante es no cambiar de ruta, la planificación”.

Confianza en César Farías como DT de Barcelona SC

El exportero de los amarillos comentó que Farías “es un técnico hecho para Barcelona”, por eso “hay que dejarlo trabajar”. Confía en que se puede seguir en disputa en la Copa y repetir un marcador favorable en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

Barcelona visita a Botafogo este martes 10 de marzo. ALEX LIMA

“La dirigencia está haciendo un buen trabajo, pero tienen que apuntar a un proceso, que no se dejen llevar por lo que pase. Con esta forma de trabajar van a llegar los resultados, con un equipo que se entregue en cada partido”, evaluó Pepe Pancho.

Botafogo vs Barcelona SC: antecedente a favor del Ídolo en la Copa

La definición con el Fogao, y justamente tras el cotejo previo, rememora el duelo copero de 2017, pero en la fase de grupos de aquella edición. Barcelona lo recibió en el Monumental e igualaron 1-1, con tantos de Christian Alemán para el Ídolo y Sassá (de penal) para el club brasileño.

Para la revancha, el equipo canario, que era dirigido por Guillermo Almada, llegaba con la ausencia del defensor Jefferson Mena (expulsado en la ida). En ese contexto lograron ganar 2-0 en Brasil, con goles de José Ayoví y Jonatan Álvez. Luego avanzaron hasta semifinales.

Barcelona volverá a verse las caras ante Botafogo en condición de visitante. Este será el cuarto partido de manera consecutiva desde que empezó la desgastante ruta de marzo, pero con el agregado del impulso logrado al vencer 1-0 a Emelec.

