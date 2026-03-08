Beber Espinoza vive una noche de boxeo y emoción

El exboxeador tricolor cumplió con su última pelea acompañado de familiares y amigos. Planea seguir formando deportistas.

El festejo de Dinamita Espinoza tras ganar el último combate de su carrera.

La sonrisa, el buen ánimo y la alegría de siempre acompañaron al ahora exboxeador Beber Espinoza en su última pelea, desarrollada el sábado 7 de marzo, en una noche de mucha nostalgia, en la que sumó su última victoria, por KO técnico, sobre el colombiano Epifanio Mendoza.

Mientras se registraban las peleas preliminares, incluidas dos de lucha libre, los amigos de Beber, como la karateca Jaqueline Factos o el exfutbolista Frickson Erazo, llegaban en busca de mejores asientos.

“Vengo a apoyar y saludar a mi pana”, comentó Erazo, tras tomarse fotos con los aficionados. Por su parte, Factos destacó que conoció a Espinoza cuando “estaba empezando en el karate y coincidimos en un Sudamericano”.

Ambos se quedaron esperando la llegada de Dinamita, apodado así por la explosión de sus golpes, quien apareció detrás de una cortina que hacía de bienvenida, saludando y sonriendo a las cámaras.

PREPARACIÓN ESPECIAL

Una vez en camerino, contó que se encontraba “feliz y relajado. Contento de volverme a subir al ring y confiado de que voy a dar un buen espectáculo para que la gente salga alegre y siga apoyando al boxeo”.

El imbabureño inició la preparación ante sus familiares, entre los que se encontraban su hermana mayor Rosa, sus seis hijos y su nieto Ian González.

“En la familia estábamos un poco preocupados, sobre todo por su salud, pero sabemos que cuando él toma en serio algo, lo hace con responsabilidad”, aseguró la hermana.

Antes de calzarse los guantes, Beber recibió el abrazo y beso de su nieto. “Ese era uno de mis sueños, que las nuevas generaciones que no pudieron verme pelear lo hagan”, dijo.

Malena, mamá de Ian e hija del expúgil, lo pudo ver por primera vez en el ring. “Siento mucha emoción y nostalgia al ver a mi papá sobre el cuadrilátero”, alcanzó a decir antes de que se le quiebre la voz.

Malena Espinoza, mamá de Ian e hija del expúgil, fue la que más apoyaba a su papá. Matthew Herrera / Expreso

APOYO FAMILIAR

Los familiares de Espinoza se sentaron cerca del ring a apoyarlo. Malena era la que más lo apoyaba.

“Vamos, pa, tú puedes, dale duro”, gritaba mientras veía por primera vez a su papá dentro de un cuadrilátero, porque la única ocasión que lo vio tenía cuatro años y tiene vagos recuerdos de eso.

Los rounds continuaban, hasta que en el cuarto Beber se llevó la victoria por KO técnico. “Me siento feliz, como nuevo y quiero seguir peleando más”, señaló mientras recibía las felicitaciones del público, entre ellos varios de sus compañeros del reality MasterChef Celebrity, donde participa.

El triunfo lo animó a no colgar los guantes del todo. “Aún hay pólvora en los nudillos y puedo pelear unos dos combates más, para luego de eso decir adiós al boxeo”, aseguró Beber.

Previo al combate, el exboxeador ecuatoriano recibió la visita de su pequeño nieto, Ian González. Matthew Herrera / Expreso

