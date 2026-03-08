Confiscación de taquilla del Clásico "requería aviso previo a Barcelona SC"

Jurista deportivo explicó que una medida así debe ejecutarse con orden judicial clara y notificación formal a la dirigencia

Hinchas toreros alientan desde las gradas del Monumental durante el Clásico del Astillero ante Emelec.

La dirigencia de Barcelona SC tuvo que ser notificada previamente sobre la confiscación de la taquilla del Clásico del Astillero.

Según el abogado Jorge Reinoso, para ejecutar una acción de este tipo se requiere una “orden judicial clara” que detalle la medida, situación que impidió al Ídolo completar su ‘fiesta’ tras derrotar 1-0 a Emelec el sábado 7 de marzo de 2026.

Orden judicial y notificación previa

“Lo único que tenemos es el pronunciamiento del entrenador (César Farías) en rueda de prensa. Pero, si ocurrió, debió presentarse un depositario judicial o un delegado de algún juzgado coactivo con la orden exacta de retener la taquilla del Clásico”, subrayó Reinoso.

Barcelona SC ganó el Clásico del Astillero. Freddy Rodriguez

Sobre el incidente ocurrido tras el partido correspondiente a la fecha 3 de LigaPro, el experto agregó: “Hay que revisar si se trata de un tema del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) o de justicia ordinaria laboral, donde se haya ordenado específicamente la retención o el secuestro de esos valores”.

La reacción de César Farías

La confiscación de los ingresos fue revelada por el técnico Farías, quien calificó el hecho como una “noticia desagradable”. “Los motivos no los sé. Como decía Diego Maradona: ‘la pelota no se mancha’. Se juega once contra once y te da la posibilidad de enfrentar a los poderosos con nobleza, deportividad y ganar de vez en cuando”, expresó.

El timonel venezolano añadió: “Tienen que aflojar un poquito porque hay muchas personas que dependen de este club. Vamos a seguir luchando hasta el final”.

