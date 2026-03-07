Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2026 tras el Barcelona SC vs Emelec

Barcelona SC hizo respetar su localía en la fecha 3 de la LigaPro tras vencer 1-0 a Emelec en el Clásico del Astillero

El esperado Clásico del Astillero 2026 dejó a Barcelona SC como ganador ante su eterno rival, Emelec, en la tercera fecha de la LigaPro Ecuador. El conjunto amarillo se impuso por 1-0 y sumó tres puntos clave que lo colocan en los primeros puestos del campeonato ecuatoriano.

El gol de Darío Benedetto que definió el Barcelona SC vs Emelec

El encuentro se definió gracias al delantero argentino Darío Benedetto. El atacante marcó el único tanto del compromiso tras definir de primera intención un centro rasante enviado por el lateral Luis Cano.

La jugada se produjo dentro del área eléctrica: Benedetto anticipó a la defensa y remató con precisión para vencer al arquero Pedro Ortiz.

Joao Rojas comandó el ataque de Barcelona SC. Freddy Rodriguez

Aunque el guardameta se estiró para intentar desviar el balón, no logró evitar que el esférico terminara en el fondo de la red.

Barcelona SC escala posiciones en la tabla de la LigaPro 2026

Con este resultado, Barcelona SC hizo respetar su localía y alcanzó seis puntos, lo que le permite ascender al tercer lugar en la tabla de posiciones del torneo ecuatoriano.

El triunfo en el Clásico del Astillero también refuerza el arranque competitivo del equipo en las primeras jornadas de la temporada 2026.

Emelec sigue último tras perder el Clásico del Astillero

La situación es completamente distinta para Emelec. El conjunto eléctrico atraviesa un inicio complicado de campeonato y permanece en el último lugar de la clasificación con –2 puntos.

Emelec está en el fondo de la tabla de LigaPro 2026. Freddy Rodriguez

Mientras tanto, Delfín continúa como uno de los protagonistas del torneo. En esta tercera jornada derrotó 1-0 a Guayaquil City y se mantiene en el segundo puesto de la tabla con siete puntos, consolidando un buen inicio en el campeonato ecuatoriano.

La tabla de posiciones de LigaPro 2026

Partidos que restan por jugar en la fecha 3 de la LigaPro 2026

La tercera jornada de la LigaPro Ecuador todavía tiene varios encuentros pendientes que podrían mover la tabla de posiciones.

Sábado 7 de marzo

Libertad vs Liga de Quito – Estadio Reina del Cisne (19:00)

Domingo 8 de marzo

Aucas vs Deportivo Cuenca – Estadio Gonzalo Pozo Ripalda (11:00)

Macará vs Técnico Universitario – Estadio Bellavista (13:30)

Universidad Católica vs Leones – Estadio Gonzalo Pozo Ripalda (16:00)

Lunes 9 de marzo

Orense vs Manta – Estadio 9 de Mayo (19:30)

