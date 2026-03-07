La IA mejora el estilo de la asambleísta Mónica Palacios

Entre blazers y colores vibrantes es el estilo de Palacios. ¿Qué funciona y qué podría mejorar? La IA también opina.

La IA mantiene los tonos vibrantes pero con un giro más estilizado y contemporáneo.

En política, la palabra pesa. Pero la imagen también. Antes de que se encienda un micrófono o empiece un debate en el pleno, la ropa que usan los políticos ya está diciendo algo: autoridad, carácter, estrategia… o incluso desafío.

En el caso de la asambleísta Mónica Palacios, su estilo al parecer caminar de la mano con la intensidad con la que suele participar en la contienda política. No es casualidad que muchos de sus looks recurran a colores fuertes como el rojo o azul y a prendas de corte formal con ciertos guiños a piezas más modernas.

Sin embargo, como ocurre con muchos perfiles políticos, el reto está en equilibrar elegancia y coherencia institucional. Y ahí es donde se nota que la asambleísta ha intentado pulir su estilo.

Si se comparan sus apariciones recientes con las de años anteriores, cuando abundaban los bloques de color demasiado estridentes o la acumulación de maxi accesorios en un mismo look, es evidente que hay un esfuerzo por depurar sus outfits.

Porque los detalles también importan. Y justamente por eso analizamos algunos de sus looks públicos y los pasamos por nuestro Semáforo de la Moda, dejando que la inteligencia artificial también proponga cómo podrían elevarse estos outfits sin perder personalidad.

Los looks que propone la IA

Mantener las prendas en colores vibrantes, como blazer rojo, que funcionan muy bien como pieza protagonista, pero combinarlo con tonos beige, blanco o marfil y accesorios minimalistas. Así se conserva la fuerza del color sin saturar el look.

La inteligencia artificial le propone sastrería pero con un giro más estilizado. Foto: Artlist

La inteligencia artificial sugiere también apostar por looks monocromáticos a partir de chaquetas en tonos vibrantes que a ella le gusta lucir. Llevar un solo tono es una fórmula elegante y muy poderosa en política.

Accesorios protagónicos como la corbata con tonos sobrios que proyectan autoridad sin perder elegancia. Foto: Artlist

Asimismo, la IA recomienda mantener el traje estructurado, pero optar por una versión ligeramente más larga o con pantalón de sastrería para reforzar la imagen institucional.

Sobre ella

Asambleísta de la bancada RC5

Es licenciada en Economía, Ciencias Políticas e Historia por el Queens College, City University of New York.

