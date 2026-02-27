Fendi, Gucci y Armani: Lo que aprendimos de la Semana de la Moda de Milán 2026

Milán mostró un otoño/ invierno donde la ropa se piensa como acompañante del día a día

La Semana de la Moda de Milán presentó las colecciones otoño/invierno 2026-2027 en un contexto marcado por cambios creativos y lecturas sociales desde la moda. Las propuestas coincidieron en una idea central: menos énfasis en el impacto inmediato y mayor atención a los materiales, las siluetas y el uso real de la ropa. Estas son cinco tendencias que marcarán la próxima temporada, vistas en las pasarelas milanesas.

La nueva silueta Fendi

El debut de Maria Grazia Chiuri en Fendi definió una búsqueda clara de silueta, rompiendo los esquemas de los géneros. Trajes, vestidos, encajes y transparencias convivieron con denim, prendas cargo y abrigos de animal print. La colección apostó por materiales como lana, seda y pieles de archivo, con una paleta dominada por el negro y acentos de color. El mensaje fue colectivo: “Menos yo, más nosotros”.

La imperfección como sistema en Prada

En Prada, Miuccia Prada y Raf Simons propusieron una moda construida desde la imperfección. Camisas sin planchar, tejidos rasgados y prendas superpuestas plantearon una estética mutable. La superposición se consolidó como recurso clave, junto a cuellos envolventes, puños exagerados y botas altas. La ropa se presentó como algo que se adapta al tiempo y al uso.

El regreso del glamour nocturno en Gucci

El debut de Demna en Gucci recuperó códigos históricos desde una lectura contenida. Vestidos ajustados, transparencias y tejidos satinados convivieron con sastrería precisa. El negro fue central, junto a piezas exteriores con peso visual. La colección planteó un equilibrio entre sensualidad y estructura, con referencias claras al ADN de la marca.

El ‘tailoring’ relajado como herencia en Armani

La colección de Emporio Armani marcó la continuidad del legado de Giorgio Armani. Fracs, chalecos y referencias británicas se reinterpretaron con siluetas fluidas y cómodas. Lanas densas, tweed y tejidos con cuerpo definieron prendas pensadas para durar. Las proporciones amplias y los cinturones de gran tamaño actualizaron la sastrería clásica.

Menos exceso, más detalle

Más allá de las firmas, la tendencia transversal fue una moda menos espectacular y más consciente. Los detalles sustituyeron al exceso: texturas, capas, volúmenes y acabados definieron los looks. Milán mostró un invierno donde la ropa se piensa como acompañante del día a día y no solo como imagen, marcando el pulso de la temporada 2026-2027.

