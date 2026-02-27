Las últimas derrotas de Chito Vera en UFC: contra quién perdió y por qué

El peleador ecuatoriano buscará dejar atrás una racha negativa este sábado 28 de febrero ante David Martínez en el UFC México

Marlon Vera, luciendo la camiseta de la Tricolor, en una de sus presentaciones.

El presente de Marlon ‘Chito’ Vera en la división gallo de UFC está marcado por una racha adversa que contrasta con su histórico recorrido en las 135 libras. El manabita, referente latinoamericano en la empresa, encadena tres derrotas consecutivas entre 2024 y 2025, todas por decisión, en combates de alto nivel competitivo. De ahí que este sábado 28 de febrero buscará dejar atrás ese sombrío antecedente contra David Martínez, en el UFC México 2026.

La caída por el título ante Sean O’Malley (UFC 299)

Chito Vera fue derrotado por Sean O'Malley por decisión unánime en 2024. @UFCEspanol

El 9 de marzo de 2024, en el evento estelar de UFC 299, disputado en Miami, Vera tuvo la gran oportunidad de convertirse en campeón mundial gallo. Enfrente estuvo el monarca, Sean O'Malley, quien ejecutó un plan perfecto.

El estadounidense dominó con su volumen de golpeo, precisión y manejo de la distancia. Las tarjetas (50-45, 50-44 y 50-45) reflejaron una superioridad clara. ‘Chito’ nunca logró cortar el octágono ni imponer su característico castigo progresivo. Fue superado en velocidad y lectura táctica, perdiendo así su intento de coronarse campeón.

Figueiredo lo frenó en Abu Dabi

Chito Vera (i) fue derribado en algunas ocasiones por el brasileño Davison Figueiredo en la pelea del sábado pasado cortesía

Cinco meses después, el 3 de agosto de 2024, el ecuatoriano volvió al octágono en un Fight Night en Abu Dabi. Su rival fue el excampeón mosca Deiveson Figueiredo, quien ya consolidaba su transición al peso gallo.

Figueiredo neutralizó los recursos de Vera con presión inteligente y combinaciones más claras en los intercambios. Aunque no fue una pelea de dominio aplastante, el brasileño conectó los golpes más efectivos y controló mejor los momentos clave, llevándose una decisión unánime. Para ‘Chito’ fue un revés doloroso, pues lo alejaba nuevamente de la conversación por el cinturón.

La polémica ante Aiemann Zahabi

Chito Vera (d) tuvo una intensa y pareja pelea con Aiemann Zahabi (i) en el UFC Vancouver, que fue a favor del local por decisión dividida de parte de los jueces. cortesía

El 18 de octubre de 2025, en UFC Fight Night 262, Vera cayó por decisión dividida frente al canadiense Aiemann Zahabi. Fue la derrota más controversial del ciclo.

El combate resultó cerrado, con asaltos difíciles de puntuar. Tras conocerse el fallo, el ecuatoriano explotó en su cuenta de X: “Hoy gané y los jueces me robaron”. Más allá de la polémica, la pelea evidenció un patrón: rivales que logran anticiparse a su ritmo pausado de arranque y que capitalizan mejor los primeros rounds.

¿Qué explican estas derrotas?

Las tres caídas tienen un denominador común: decisiones en las tarjetas y dificultades para imponer condiciones desde el inicio. Vera históricamente ha sido un peleador de desgaste, que crece con el paso de los asaltos. Sin embargo, ante rivales élite —más rápidos y estratégicos— ceder los primeros rounds ha pesado demasiado en el criterio de los jueces.

Aun así, su experiencia, resistencia y poder de definición lo mantienen como un nombre respetado en el top 10. La pregunta ahora es si podrá ajustar su estrategia para volver a la senda del triunfo y reinsertarse en la pelea por el cinturón gallo.

