Chito Vera en UFC México: expectativas, claves del combate y qué se juega

El ecuatoriano en una de las últimas prácticas en la sede del UFC México.

Cuando Marlon ‘Chito’ Vera pisó por primera vez el octágono en la Ciudad de México, en 2014, no era una estrella, ni un contendiente, peor una promesa consolidada; apenas llegaba como un reemplazo de último momento en el UFC 180 de aquel entonces. Este sábado 28 de febrero, 12 años después, el manabita regresa con hambre de recuperación y con una oportunidad que no puede dejar pasar en la división peso gallo (135 libras).

La pelea coestelar del UFC México 2026 ante el local David Martínez (prevista disputarse cerca de las 22:30), representa para el tricolor el escenario ideal para retomar una carrera deportiva en la que es un referente a nivel latinoamericano, pero que sin embargo le antecede una racha negativa de tres derrotas previas desde el año pasado en que no ha logrado celebrar en la jaula.

Nos espera una co-estelar llena de acción 👀 👀



Chito Vera vs David Martínez#UFCMexico | Sáb 28 de febrero | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/HFGu2b2e36 — UFC Español (@UFCEspanol) February 27, 2026

La proyección con la que llega Chito Vera

Al ecuatoriano lo respalda un trayectoria tan sólida que su nombre atraviesa algunos de los récords más impresionantes en los 15 años de historia de la división de las 135 libras, entre ellos el de mayor cantidad de presentaciones en el octágono, con 22; mayor cantidad de finalizaciones, con 10; número más alto de derribos por golpe, con 11; tiempo más elevado de pelea en el octágono, con 4:54:51 y mayor cantidad de intentos de sumisión, con 16.

“Estoy motivado, contento de hacer esta caminata (al octágono azteca) 12 años después. 25 peleas pasaron desde esa vez (perdió por decisión unánime de los jueces ante Marco Beltrán). He peleado por el cinturón y mucho cosas más que me hacen sentir muy bien”, precisó tras el pesaje de ayer en el que registró 136 libras en la báscula.

Sus técnicas, la estrategia

La experiencia de ‘Chito’ en el Top (actualmente 9°) es de otro planeta: ha enfrentado desde campeones legendarios de estilo creativo como Dominick Cruz a campeones de esquema enfocado en el volumen y la precisión, como Sean O’Malley. Sin embargo, el destructor ecuatoriano enfrentará hoy una amenaza natural, una tormenta a la cual todo experimentado peleador se expone en algún momento de su carrera: la del talento en pleno ascenso de un David Martínez con hambre de protagonismo.

Con 27 años (4 años menos que Chito), al mexicano le bastaron dos peleas para ubicarse 10° en el ranking de la categoría, donde su principal arma es el striking, ritmo de combate diametralmente opuesto al de ‘Chito’. Y es que al local le encanta desplegar su inusual velocidad de movimiento para ganar la batalla de la iniciativa y mandar en los intercambios.

David Martínez, con 27 años, es el rival de Chito en el UFC México. Cortesía

“Martínez es un pelado quizás con menos experiencia, pero eso lo hace tener mucha hambre. Personalmente nunca me gusta hablar de más antes de la pelea, metiéndole cosas en la cabeza al rival, sino que prefiero entrenar lo suficientemente fuerte como para romperle la cara en la jaula”, precisó un enfocado Chito sobre el rival.

“Para mí será una pelea dura, al igual que todas. Martínez es un tipo talentoso que quiere hacer una carrera. De mi depende ya hacer todo lo que debo hacer para ganar”, cerró el tricolor, dejando en claro que hoy es al todo o nada, “vencer o morir”.

