Villacís presenta hábeas data en Trabajo y denuncia trabas para entregar el pedido

Es abogada y vocal suplente de la Presideencia del Consejo de la Judicatura.

Alexandra Villacís, vocal alterna del Consejo de la Judicatura, presentó este viernes en Quito un hábeas data administrativo ante el Ministerio de Trabajo para exigir información sobre las razones por las cuales, 18 días después, aún consta en el sistema estatal un impedimento laboral en su contra, pese a asegurar que no mantiene deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Según relató, el trámite estuvo marcada por dificultades para lograr que su petición fuera recibida formalmente en la institución. Villacís explicó que el documento fue dirigido al ministro de Trabajo, Harold Burbano, y solicita información específica sobre el origen del registro que la mantiene inhabilitada para ejercer funciones públicas, además de la rectificación y eliminación del impedimento.

“Fue un problema y todo un viacrucis presentar la petición. Tal parece que los funcionarios tenían instrucciones de no recibir el oficio”, afirmó.

Negativa inicial en ventanilla

De acuerdo con su versión, el funcionario de ventanilla se negó inicialmente a recibir el documento y señaló que necesitaba autorización de un superior. Durante varios minutos, según indicó, se realizaron llamadas internas para consultar el procedimiento e incluso se mencionó la necesidad de pedir autorización a un subsecretario.

Villacís sostuvo que insistió en que la recepción del documento no requería ninguna validación previa, ya que se trataba únicamente de ingresar formalmente un oficio administrativo.

Finalmente, un funcionario identificado con el apellido Ramírez recibió el documento, aunque, según la funcionaria, se mostró reacio a firmar la constancia de recepción y solo colocó una rúbrica tras la insistencia de su equipo.

Pedido distinto al trámite presentado el 10 de febrero

La funcionaria señaló que servidores del Ministerio argumentaron que el requerimiento debía presentarse mediante un formulario institucional para levantar el impedimento laboral. Sin embargo, aclaró que ese procedimiento ya fue realizado el pasado 10 de febrero y que hasta la fecha no le han contestado ni atendido ni dado ninguna respuesta.

El documento entregado este viernes, explicó, corresponde a un requerimiento administrativo previo de acceso, rectificación y actualización de datos personales, amparado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

En su solicitud, Villacís pide información detallada sobre el estado de su trámite, la corrección del registro y la eliminación del impedimento laboral.

Invoca principios de protección de datos

Villacís recordó que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece que el tratamiento de información debe regirse por principios como exactitud, actualización, calidad, finalidad legítima y proporcionalidad.

A su criterio, mantener un registro que, según sostiene, no refleja su situación tributaria real vulnera estos principios y afecta sus derechos fundamentales.

El impedimento laboral mantiene suspendida su posesión como presidenta alterna del Consejo de la Judicatura. El organismo quedó en manos de Damián Larco, vocal de la terna del Ejecutivo, y exdirector del Servicio de Rentas Internas.

EXPRESO solicitó una versión a Comunicación del Ministerio del Trabajo para conocer su versión de los hechos, pero no respondió.

