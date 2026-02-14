Terna para la Judicatura se movió antes del pedido oficial

Una candidata preparó sus certificados antes de que el CPCCS solicitara los nombres a la Corte Nacional. Hay descontento

Marco Rodríguez, presidente de la Corte Nacional de Justicia encargado, envió una terna aunque a los magistrados dijo otra cosa.

En la carrera para reemplazar a Alexandra Villacís, vocal suplente de la presidencia del Consejo de la Judicatura, los actores claves actuaron con coordinación y, en ciertos momentos, adelantándose al futuro.

Es el caso de María Fernanda Morejón Villavicencio, actual subdirectora nacional de Registros Públicos, entidad adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones, dirigido por Roberto Kury.

Comisión de Fiscalización aprueba informe para juicio político contra Mario Godoy Leer más

Se adelantó a sacar los documentos

La funcionaria preparó los documentos necesarios para su postulación antes de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) solicitara formalmente la terna a la Corte Nacional de Justicia.

La fecha clave es el 10 de febrero de 2026. Pasadas las 16:30, los vocales Andrés Fantoni, Johanna Vedezoto, David Rosero y Jazmín Enríquez resolvieron reemplazar a Villacís. En horas de la noche, solicitaron a Marco Rodríguez, presidente encargado de la Corte Nacional, el envío de la terna.

RELACIONADAS Villacís presenta acción de protección para seguir en el Consejo de la Judicatura

Sin embargo, horas antes, exactamente a las 14:24 de ese mismo 10 de febrero, Morejón Villavicencio obtuvo un certificado de votación en el CNE. Y el 11 de febrero, a las 09:46, tramitó el certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público. El mismo documento que impide a Villacís ejercer la presidencia.

Todo esto ocurrió entre uno y dos días antes de que Rodríguez enviara un mensaje al chat de jueces nacionales para informar que había remitido la terna. La noticia resultó sorpresiva y molesta porque, según fuentes internas, Rodríguez les aseguró a los magistrados que esperaría hasta el 18 de febrero para enviarla. Incluso querían solicitar una prórroga para que Villacís subsane un requisito.

Otros candidatos

Pero Rodríguez puso a Mercedes Caicedo Aldaz como primera en la terna. Ella es conjueza nacional. Integró el tribunal que sentenció al exvicepresidente Jorge Glas en el caso Reconstrucción de Manabí. Es la segunda vez que Caicedo aparece en una terna para el Consejo de la Judicatura. Antes fue incluida por el entonces presidente Iván Saquicela, junto con Wilman Terán y Luis Rivera. Además, actuó como ponente en el tribunal del caso de los helicópteros Dhruv, proceso que prescribió.

Judicatura pidió sustituir a Villacís antes de avisarle que debía reemplazar a Godoy Leer más

Por ese expediente enfrentó un proceso disciplinario en el Consejo de la Judicatura, que concluyó con una sanción por falta leve. Su nombre también apareció en el denominado caso Pantalla. Según testimonios incorporados en esa causa, habría mantenido reuniones con Wilman Terán para solicitar apoyo en su aspiración a una judicatura titular.

Óscar Chamorro González es juez provincial. En 2012 ocupó el cargo de director nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura de Transición, presidido entonces por Paulo Rodríguez e integrado también por Fernando Yávar, actual abogado del Grupo Noboa.

Esta situación de adelantarse a los hechos también se presentó el lunes 9 de febrero, cuando la Judicatura activó el trámite para reemplazar a Villacís antes de notificarle que Mario Godoy había solicitado licencia. A las 13:10, Jorge Maruri, director general de la Judicatura y funcionario de confianza de Godoy, le pidió a Andrés Fantoni el reemplazo. Y dos horas después, la Judicatura la informó a Villacís que debía reemplazar a Godoy.

RELACIONADAS Caída de la web del Ministerio de Trabajo coincide con polémica de la Judicatura

Mercedes Caicedo, conjuez nacional

De 2009 a 2010 fue asistente en la Fiscalía Provincial de Los Ríos. Entre 2012 y 2015 fue jueza de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar. Iván Saquicela la incluyó en su terna, de la que resultó ganador Wilman Terán.

Óscar Chamorro, juez de la Corte Provincial de Pichincha

Es juez provincial de Pichincha. En 2012 fue director nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura de Transición, entonces presidido por Paulo Rodríguez, e integrado también por Fernando Yávar, actual abogado del Grupo Noboa.

María Fernanda Morejón.

Su único título es el de abogada, en 2005. Desde 2019 ha trabajado en el sector público, como el IESS y la Empresa Eléctrica Quito. Entre 2005 y 2019 fue abogada en libre ejercicio profesional y para despachos privados.

Constitucional. Alexandra Villacís presentó una acción de protección con medida cautelar para frenar el proceso de reemplazo.

Perfil profesional y vínculos de María Fernanda Morejón

María Fernanda Morejón, tercera en la terna, tiene un titulo de abogada, de 2005. Trabajó en la Empresa Eléctrica Quito y en el IESS durante las administraciones de Paúl Granda y Jorge Wated. Es una funcionaria pública de carrera. En los registros de la Función Judicial consta que, hace aproximadamente un mes, planteó un juicio de alimentos. Su abogado fue Luigi García Cano, padre del asambleísta de ADN Luigi García Velásquez, socio de Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, el titular del cargo que espera llegar a obtener.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ