Wrexham vs. Chelsea: alineaciones y dónde ver EN VIVO el juego de FA Cup

El modesto Wrexham recibe a un Chelsea que rota piezas. La magia de la FA Cup promete sorpresas en Gales

Chelsea avanzó a la quinta ronda de FC Cup luego de golear 4-0 al Hull City.

Gales recibirá un choque de David contra Goliat. El Wrexham, club que ha cautivado al mundo con su ascenso meteórico, busca dar el golpe histórico ante el poderoso Chelsea en la quinta ronda de la FA Cup.

Los Dragones Rojos, impulsados por su fanaticada y la ambición de sus dueños, llegan en un momento dulce en la Championship. EL DT Phil Parkinson ha logrado consolidar un bloque que no teme a los grandes, tras haber eliminado previamente al Nottingham Forest en esta edición.

Por su parte, el Chelsea de Liam Rosenior no quiere sorpresas en Gales. Los londinenses, que vienen de una racha positiva en la Premier League, ven en la FA Cup la oportunidad perfecta para sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas en este 2026.

El encuentro se disputará este sábado 7 de marzo de 2026 en el STōK Cae Ras. Aquí tienes el horario oficial para seguir este duelo según tu ubicación:

Los Blues son los favoritos a imponerse en el duelo copero ante Wrexham. Cortesía

Ecuador, Colombia y Perú: 12:45

Argentina, Chile y Uruguay: 14:45

México: 11:45

¿Dónde ver Wrexham vs. Chelsea EN VIVO?

Para los aficionados en Sudamérica, la transmisión oficial estará disponible a través de ESPN y la plataforma Disney+. Si buscas una opción alternativa en vivo, el minuto a minuto detallado se podrá seguir mediante la App oficial del Chelsea FC.

Posible alineación del Wrexham

Parkinson mantiene la duda de Ben Sheaf por lesión, pero recupera la jerarquía de Moore en punta. El orden defensivo será la clave para contener el vendaval ofensivo que suele proponer Chelsea durante los primeros minutos.

Wrexham: Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Dobson, O'Brien, Thomason; Windass, Broadhead; Moore.

Posible alineación del Chelsea

Rosenior apostará por una mezcla de juventud y experiencia. Ante las bajas de Mudryk y Colwill, se espera que Romeo Lavia tome las riendas del mediocampo junto a Moisés Caicedo, permitiendo que Enzo Fernández juegue con mayor libertad en la zona creativa.

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Sarr, Hato; Caicedo, Lavia; Neto, Enzo Fernández, Garnacho; Delap.

