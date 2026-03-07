Agente de ATM atropelló a peatón en avenida del Bombero: Esto pasó tras el siniestro
El incidente de tránsito se registró la noche del viernes 6 de marzo
Un peatón que cruzaba la avenida del Bombero fue atropellado el viernes 6 de marzo de 2026 por un miembro de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) que circulaba en motocicleta.
El siniestro vial ocurrió a las 21:00, a la altura del complejo deportivo Siete canchas, según informó la entidad este sábado 7 de marzo.
"El agente de tránsito y el peatón involucrado fueron trasladados a una casa de salud para su valoración médica y permanecen bajo custodia", indicó la institución en un comunicado.
La moto fue llevada al centro de retención vehicular. No se precisó si el vehículo pertenecía al agente o a la entidad.
ATM ofrece colaboración para investigaciones
La ATM aseguró que "colaborará con todas las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades en este caso".
La avenida del Bombero, al igual que sucede en otras vías de la ciudad, se caracteriza por el exceso de velocidad (más de 50 kilómetros por hora) con el que circulan los conductores de vehículos motorizados.
Movilizarse a pie puede ser una tarea complicada, al no existir cruces a nivel de vía ni semáforos que garanticen la circulación peatonal segura.
