Athletic Club vs. Barcelona HOY: alineaciones y dónde ver EN VIVO | LaLiga española

San Mamés define el destino de LaLiga con un Barcelona líder que visita a un Athletic Club indomable en su propia casa

El Barça goleó 4-0 al Athletic la última vez que lo enfrentó en LaLiga española.

San Mamés se viste de gala para recibir un enfrentamiento con sabor a final. Athletic Club y FC Barcelona se ven las caras en la jornada 27 de LaLiga, un duelo de alta tensión donde los puntos valen oro puro.

El encuentro se disputará este sábado 7 de marzo de 2026 en la Catedral del fútbol español, Bilbao. Las escuadras llegan con la necesidad imperiosa de sumar para consolidar sus objetivos en la tabla de posiciones tras una semana cargada de emociones intensas.

Aquí tienes el horario según tu ubicación:

Ecuador, Colombia y Perú: 15:00

Argentina, Chile y Uruguay: 17:00

México: 14:00

¿Dónde ver Athletic Club vs. Barcelona?

Barcelona y Athletic Club de Bilbao se enfrentarán por la jornada 27 de LaLiga 2025-26. AGENCIA EFE

Para los aficionados en Sudamérica, la transmisión oficial EN VIVO estará disponible a través de la señal de DSports (canales 610/1610) y su plataforma DGO. En España, el cotejo se podrá seguir mediante Movistar+ y Movistar LaLiga TV.

Ambas instituciones saltarán al gramado con sus mejores piezas. El conjunto blaugrana busca sacudirse del último traspié en Copa del Rey, mientras que los Leones quieren hacer respetar su localía con el apoyo de su fiel e incansable hinchada.

Posible alineación de Athletic Club

Ernesto Valverde confía en la solidez defensiva de Vivian y la explosividad de Iñaki Williams por las bandas. El retorno de Ruiz de Galarreta en el mediocampo será fundamental para contener el juego asociativo del rival y buscar transiciones rápidas y letales.

Athletic: Simón; Arseso, Vivian, Laporte, Yuri; Rego, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.

Posible alineación de Barcelona

Hansi Flick apuesta por la juventud de Lamine Yamal y el olfato goleador de Robert Lewandowski para romper el cerrojo vasco. La presencia de Dani Olmo en la zona de creación promete ser el eje que alimente de balones peligrosos a la delantera culé.

Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Casadó, Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Tabla de posiciones LaLiga de España 2025-26

