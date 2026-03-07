Municipio de Guayaquil: Gabriela García asume la Dirección de la Mujer

Andrea Giler ya no figura como directora de la Dirección de la Mujer, de acuerdo con el portal de la Alcaldía

Los cambios dentro del Municipio de Guayaquil continúan registrándose luego de la detención del alcalde Aquiles Álvarez, hecho que ha provocado movimientos en varias direcciones municipales y empresas públicas.

Una revisión realizada por EXPRESO en el portal oficial de la Alcaldía revela que Andrea Giler ya no figura como directora de la Dirección de la Mujer, dependencia municipal encargada de impulsar políticas públicas dirigidas a niñas y mujeres de la ciudad.

En su lugar aparece María Gabriela García Alvarado, quien ahora consta como responsable de esa dirección.

De acuerdo con las declaraciones juradas registradas en la Contraloría General del Estado, María Gabriela García Alvarado figura como directora general desde el 4 de marzo de 2026.

Un cambio en medio de la reorganización municipal

El movimiento en esta dependencia ocurre en medio de una serie de ajustes administrativos dentro del Municipio, que se han producido tras los recientes acontecimientos.

Antes de asumir esta función, García Alvarado ya había ocupado el puesto de Coordinador General 2, según registros institucionales.

Estos cambios forman parte de los movimientos administrativos que se han registrado en distintas áreas del Municipio en los últimos días.

La misión de la Dirección de la Mujer

Según la información publicada en el portal oficial del Municipio de Guayaquil, la Dirección de la Mujer tiene como objetivo impulsar políticas públicas que contribuyan al bienestar de la población femenina en la ciudad.

Entre sus funciones está mejorar la calidad de vida de niñas y mujeres guayaquileñas mediante el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de aptitudes y el acceso a oportunidades en igualdad de derechos.

