Curazao, el recuerdo y el beneficio que dejó a Ecuador la salida de Dick Advocaat

El director técnico de la selección con la que rivalizará la Tri en el Grupo E causó una herida tras su renuncia

Los casi 160.000 habitantes de la isla de Curazao aún no saben si podrán recuperarse del golpe emocional que les produjo el 23 de febrero la renuncia de Dick Advocaat, el arquitecto del histórico pase de la isla al Mundial 2026, donde integrará el Grupo E junto a Ecuador, Costa de Marfil y Alemania.

El entrenador de 78 años, quien es reverenciado como una suerte de leyenda viva, renunció para atender el delicado estado de salud de su hija.

“Siempre he dicho que la familia está por encima del fútbol, por lo tanto, esta es una decisión obvia. Pero eso no quita que vaya a extrañar mucho a Curazao, a su gente y a mis colegas”, expresó en su despedida el hombre que dirigió por tres etapas a la selección de Países Bajos y la llevó hasta las semifinales de la Eurocopa 2004.

En medio del desconcierto, la Federación de Fútbol de Curazao debió apelar al pragmatismo y entregar el barco a Fred Rutten, ex PSV y Schalke 04, quien prometió que no llegará a inventar y sí a cuidar de los detalles para alargar el ‘milagro neerlandés’.

Su propuesta es clara: orden táctico y transiciones eléctricas, fundamentos del antecesor fácilmente digerido por las principales figuras de la plantilla, que militan en clubes europeos. Así las cosas, poco tendrá que inventar Rutten en los 96 días que restan para el comienzo del Mundial.

Curazao: Golpeados, pero no caídos

Curazao, que debutará el 14 de junio con Alemania en el grupo E, tiene la suerte, a diferencia de otras selecciones clasificadas de tener hoy su ‘hospital’ vacío. Salvo la pérdida del entrenador, el problema ahora para Rutten consiste en la falta de minutos de algunos suplentes en sus ligas.

La Familia Azul ha avisado que al Mundial no irá de paseo y mantiene la convicción interna de que puede deparar sorpresas a Alemania, y seis días después a Ecuador, y el 25 a Costa de Marfil. El paseo a Houston, Kansas City y Filadelfia sí lo tienen programado al menos 16.000 hombres y mujeres, es decir, el 10 por ciento de la población.

