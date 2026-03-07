¿Cuál es el cargo de Ledy Zúñiga que causa polémica en Quito?

Zúñiga es abogada de profesión y fue ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en el gobierno de Rafael Correa

Ledy Zúñiga es asambleísta por Pichincha, Distrito 1, de la Revolución Ciudadana.

La designación de la asambleísta por Pichincha, Ledy Zúñiga, como directora del Centro de Mediación y Negociación del Municipio de Quito ha generado cuestionamientos en el Concejo Metropolitano.

El concejal Fidel Chamba denunció presuntas irregularidades en el proceso de nombramiento y aseguró que la funcionaria no acreditaría la formación ni la experiencia requeridas para ejercer el cargo.

Según el edil, la designación se habría concretado pese a que en la documentación presentada ante el Consejo de la Judicatura existirían inconsistencias relacionadas con los requisitos exigidos para dirigir este organismo municipal.

Chamba afirmó que el área de Talento Humano del Municipio aprobó el nombramiento antes de verificar el cumplimiento de los requisitos legales obligatorios. A su criterio, este procedimiento no puede considerarse un simple error administrativo.

“Se trata de un hecho que podría configurar responsabilidades administrativas e incluso indicios de corrupción”, señaló el concejal en un comunicado público.

El edil también cuestionó que situaciones de este tipo afectan la institucionalidad del cabildo. “Cuando los cargos públicos se asignan sin observar la ley, se vulnera la institucionalidad”, sostuvo.

Añadió que la mala administración de recursos públicos impacta directamente en las necesidades de la ciudad, como seguridad, infraestructura barrial y atención a sectores vulnerables.

Ante estos hechos, Chamba anunció que presentó una denuncia formal ante la Contraloría General del Estado para que se investigue el proceso y se determinen posibles responsabilidades administrativas.

“El Municipio no puede convertirse en botín político. Debe estar al servicio exclusivo de los quiteños y administrarse con transparencia, legalidad y respeto a la institucionalidad”, señaló el concejal.

¿Qué es el Centro de Mediación y Negociación del DMQ?

El puesto que generó la polémica es la dirección del Centro de Mediación y Negociación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Este organismo brinda servicios gratuitos de mediación a la ciudadanía para resolver conflictos mediante el diálogo y acuerdos voluntarios entre las partes.

Según la información institucional, el centro promueve soluciones pacíficas a disputas comunitarias, familiares o civiles mediante procesos facilitados por mediadores capacitados, evitando que los casos escalen a instancias judiciales.

¿Cuál es la función del director o directora?

De acuerdo con la Resolución A0007 de 2014, el director o directora del centro es un funcionario de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, la normativa establece una serie de requisitos para ocupar el cargo.

Entre ellos consta poseer un título de tercer nivel en áreas afines a las funciones del puesto, haber ejercido la profesión, la docencia universitaria o la dirección de un centro de mediación por al menos dos años, y acreditar experiencia mínima de tres años en procedimientos alternativos de solución de conflictos.

Además, la persona designada debe demostrar probidad e idoneidad profesional, así como cumplir con el perfil establecido para el cargo dentro de la normativa vigente.

Responsabilidades del director

La dirección del centro implica varias funciones administrativas y técnicas. Entre ellas están dirigir, organizar y coordinar el funcionamiento del organismo; garantizar que el servicio de mediación sea ágil y eficiente; y supervisar al personal y a las unidades de mediación.

El director también tiene la responsabilidad de conformar la lista de mediadores habilitados, certificar su acreditación conforme a los requisitos establecidos por el Consejo de la Judicatura y supervisar su trabajo.

Otras tareas incluyen mantener la confidencialidad de los procesos de mediación, promover el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos en la ciudad y presentar informes de rendición de cuentas anuales a la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio.

