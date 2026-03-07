¿Qué vías de Quito están paralizadas por falta de asfalto?

71 proyectos viales están afectados por la suspensión de la provisión de asfalto.

De nuevo, la escasez de asfalto obligó a detener temporalmente decenas de trabajos de rehabilitación vial en Quito. La medida se produjo luego de que la empresa estatal Petroecuador informara la suspensión del despacho de este material debido a problemas operativos en la Refinería de Esmeraldas.

Te invitamos a leer: Polígono de entretenimiento en La Mariscal enfrenta cuestionamientos

De acuerdo con el Municipio, la interrupción del suministro afecta directamente el cronograma de 71 proyectos viales en la capital, incluidos 13 frentes de obra que estaban en ejecución. En total, se trata de más de 100 kilómetros de infraestructura vial cuya intervención quedó en pausa.

Ampliación del Metro de Quito: técnicos españoles recorren estaciones operativas Leer más

La falta del material impacta especialmente a los trabajos que se encontraban en la fase de colocación de base y carpeta asfáltica, lo que ha provocado retrasos en varios tramos considerados clave para la movilidad de la ciudad.

¿Qué obras están suspendidas?

La intervención en la avenida Oswaldo Guayasamín (Interoceánica), trabajos en la Quitumbe Ñan, la calle S51 en Quitumbe y la calle Pío XII, en Calderón.

También se paralizaron los trabajos de rehabilitación en el circuito de buses de Atucucho y en la calle Julio Zaldumbide, además de proyectos agrupados en paquetes de intervención como La Magdalena, Universidad Central y Guamaní.

La medida también alcanza a contratos de mantenimiento vial en el norte y sur de la ciudad, así como en las administraciones zonales de Calderón y Tumbaco.

Estas intervenciones incluían trabajos en vías de alto tráfico como la avenida Simón Bolívar, Camilo Ponce, Juan Bautista Aguirre y la prolongación de la Simón Bolívar en el sector de Carcelén.

La paralización se mantendrá hasta que se restablezca el suministro del material. De acuerdo con información difundida por Petroecuador, el despacho de asfalto podría normalizarse a finales de marzo.

Trabajos que sí se pueden realizar

Mientras tanto, no todas las obras en la ciudad están detenidas. Proyectos relacionados con construcción de puentes, estabilización de taludes, adoquinado y trabajos de urbanismo continúan ejecutándose, ya que no dependen del uso de asfalto.

En mayo de 2025 ocurrió una situación similar y 47 frentes de obras viales en Quito se detuvieron por la escasez de asfalto. Ese mes se produjo un incendio en la Refinería de Esmeraldas, principal proveedor del insumo, lo que provocó el desabastecimiento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!