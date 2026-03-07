Expreso
  Guayaquil

colchones en parque de Florida Norte
Agentes municipales retiraron una colchoneta y otros artículos que eran utilizados para permanecer en un parque de la ciudadela Florida Norte, en Guayaquil.CORTESÍA DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Casino y cantina en parque de Florida Norte: Esto pasó en zona del norte de Guayaquil

Hombres bebían alcohol hasta el amanecer en el espacio público, según denunció un ciudadano al Municipio

La fiesta se extendió hasta la mañana. El escenario, un parque ubicado en la manzana 620 de la ciudadela Florida Norte, en Guayaquil. El caso terminó en un operativo de agentes metropolitanos.

La denuncia ciudadana, realizada en la red social X, mencionaba que un grupo de personas se instalaron con mesas y bancos a jugar cartas, desde las 14:00 del jueves 5 de marzo de 2026.

Eran las 06:20 de este sábado 7 de marzo y los hombres seguían en el espacio público, aparentemente borrachos. "Cualquier atentado por denuncias y hacer caso omiso responsabilizamos a las autoridades del Municipio de Guayaquil", aseguró el usuario @Benjha_007.

El reclamo llevó a que personal municipal, junto a los agentes de control metropolitano, ingresaran al parque y desalojen a los sujetos. Además, retiraron troncos que eran usados como bancos, y hasta una colchoneta.

La alcaldesa (encargada) Tatiana Coronel utilizó la misma red social para asegurar: "Seguiremos monitoreando el área para evitar el mal uso del espacio público".

Denuncian cobros por usar cancha pública

activista mexicana Areli Carreón

Areli Carreón sobre movilidad en Guayaquil: "Van a dejar a la ciudad en el atraso"

Leer más

El denunciante también alertó, en la mencionada red social, sobre cobros indebidos para el uso del espacio público en este sector del norte.

"Hable con los que juegan voley. Así como cobran por partido, (que) respeten (el) horario de 8 AM a 22 pm", fue el mensaje dirigido a Coronel.

"Este parque tan bonito no puede convertirse en zona roja", fue el pedido ciudadano.

El consumo de alcohol y el desorden ocurren en esta cancha principalmente desde las 23:00, de jueves a sábado, añadió el residente de Florida Norte.

