Precio de gasolinas y diésel en Ecuador: cuánto costará el galón desde el 12 de marzo

El aumento del precio del WTI influye en los costos de los combustibles. Ecuador depende de la importación de estos productos

El alza que registra el petróleo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano, tiene un doble efecto para Ecuador. Un costo mayor de esta materia prima significa más ingresos por estas exportaciones, pero también representa un incremento de los precios de los combustibles, que se obtienen del hidrocarburo.

Según Datosmacro.com, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) cerró el 4 de marzo de 2026 en $74,48 por barril, lo que representa un incremento diario de $3,35, equivalente a un 4,71 % frente al precio del día previo.

En términos mensuales, el promedio del WTI en lo que va de marzo se ubica en $72,81 por barril, por encima de los $64,51 registrados en febrero. Esto implica un aumento de 12,87 % entre ambos periodos.

¿Por qué subió el precio del WTI?

El precio actual de esta materia prima es una de las más altas desde febrero de 2025. Y responde, entre otros, al conflicto en Medio Oriente, que derivó en el bloqueo del Estrecho de Ormuz, por parte de Irán.

En el estrecho de Ormuz, que es uno de los puntos más estratégicos del planeta, ya que por allí transita el 20 % del petróleo mundial, un 27 % del gas natural, un 33 % de los fertilizantes, diésel y combustibles de avión, indica Oswaldo Erazo, analista petrolero.

El precio del WTI aumentó en marzo de 2026

Así, desde enero de 2025 el precio promedio del WTI ha sido el siguiente:

Marzo 2026 $72,81

Febrero 2026 $64,51

Enero 2026 $60,04

Diciembre 2025 $57,97

Noviembre 2025 $60,06

Octubre 2025 $60,89

Septiembre 2025 $63,96

Agosto 2025 $64,86

Julio 2025 $68,39

Junio 2025 $68,17

Mayo 2025 $62,17

Abril 2025 $63,54

Marzo 2025 $68,24

Febrero 2025 $71,53

Enero 2025 $75,74

¿El precio de las gasolinas y diésel subirá el 12 de marzo de 2026?

A la tensión en Irán se suman los problemas internos de Petroecuador -la Terminal Marítima de Esmeraldas en emergencia y la Refinería Esmeraldas fuera de operación tras un incendio-. Por estas razones, Erazo estima que Petroecuador deberá importar más para cubrir la demanda interna de combustibles. Esto significa una "afectación financiera para el Estado porque los derivados tendrán un precio más alto".

Ecuador depende en gran medida del mercado externo para cubrir la demanda interna de combustibles. En el caso del diésel, la dependencia supera el 80 %, y en gasolinas ronda el 73 %.

En este sentido, Erazo estima que a partir del 12 de marzo de 2026 -cuando se debe actualizar el precio de las gasolinas extra, ecopaís, súper y diésel prémium- se produzca un aumento en el precio de estos productos si se consideran parámetros técnicos y se apunta a mantener una reducción en la asignación de subsidios. “Es evidente que subirá el precio, pero el monto no superará el 5 %”, precisa el analista.

Para mitigar que alzas significativas del costo del WTI eleven el costo de los derivados, Ecuador cuenta con un sistema de bandas para la fijación del precio de la extra, ecopaís y diésel prémium que establece un tope máximo de incremento mensual del 5 % y una reducción de hasta 10 %, cuando los precios del crudo bajan.

Este mecanismo permite que el incremento del precio internacional de los derivados (por el alza del WTI), no se traslade en su totalidad al consumidor, pero si podría representar que el Estado entregue nuevamente subvenciones para estos productos, lo que implica un impacto en las finanzas públicas.

Este sistema no aplica para la gasolina súper, que está liberada y su variación responde directamente a los costos internacionales.

