ADN, sin votos para llevar a Mónica Palacios a la justicia ordinaria: ¿Qué pasó?

El Pleno trató el levantamiento de la inmunidad para que la asambleísta del correísmo enfrente un proceso por calumnias

El Pleno de la Asamblea no autorizó el levantamiento de la inmunidad de la asambleísta Mónica Palacios.

El Pleno de la Asamblea no levantó la inmunidad de la correísta Mónica Palacios para que enfrente una causa penal derivada de una querella presentada en la justicia ordinaria por la asambleísta de ADN, Mishel Mancheno.

El oficialismo no logró los votos necesarios para dar paso al pedido remitido desde la Corte Nacional de Justicia, donde, debido al fuero del que gozan los legisladores, se pretendía tratar el caso por el presunto delito de calumnia.

La sesión del Pleno se realizó este 5 de marzo de 2026 y se desarrolló de forma virtual. La legisladora Ana Belén Tapia (ADN) fue la encargada de presentar la moción para levantar la inmunidad. No hubo más intervenciones ni pedidos de palabra, según señaló el propio Niels Olsen, presidente de la Asamblea.

Para dar paso al enjuiciamiento penal, ADN necesitaba el voto de la mayoría calificada del Pleno; es decir, 101 votos. El escenario estaba en contra de esa posibilidad. Para que ocurriera, el oficialismo requería el apoyo del correísmo o, al menos, de una parte de ese bloque para levantar la inmunidad.

Al final, la moción de Tapia alcanzó los 77 votos que ahora tiene asegurados ADN. También hubo 64 votos en contra, provenientes del bloque legislativo de la Revolución Ciudadana, y otras nueve abstenciones.

¿Qué pasó entre Mancheno y Palacios?

El 20 de enero de 2026, la asambleísta y primera vicepresidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, hizo pública una querella por calumnias en contra de Palacios. El tema estaba relacionado con el expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

El 12 de enero, en Riobamba, Mónica Palacios presentó una fotografía en la que Mancheno y su esposo, Álvaro Ignacio Guivernau, aparecen en el matrimonio de Godoy y Dolores Veintimilla, con la intención de probar supuestas conexiones. "Guivernau es el presidente de Noboa Trading, desde el 12 de diciembre del 2024, que es investigada por la Fiscalía General del Estado", dijo.

La asambleísta oficialista Mishel Mancheno asistió a la boda del presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Cortesía

Todo ocurrió en el marco de las acusaciones que enfrentaba Godoy por presuntas presiones en decisiones judiciales relacionadas con el caso Euro 2024. El juez anticorrupción Carlos Serrano acusó directamente al exdirector provincial de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, por dichas presiones. Gaibor era cercano a Godoy.

#Sesión75@AnaBelenTapiaOk mociona aprobar la autorización previa solicitada por la jueza de la @CorteNacional, Mercedes Johanna Caicedo Aldáz, para proceder con el enjuiciamiento penal en contra de @MoniPalaciosZ por el presunto delito de calumnia, y que se levante la inmunidad… — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 5, 2026

Sobre lo dicho por Palacios, Mancheno señaló el día en que publicó la querella: “El país merece responsabilidad y seriedad, y eso exige pruebas no ruido. Por eso he presentado ante la Corte Nacional de Justicia una querella por calumnia en contra de Mónica Palacios. Quien acusa debe probar lo que dice. Solo las pruebas verdaderas liberan de responsabilidad penal, no las fotos ni el espectáculo".

