Pichincha y Municipio de Quito reaccionan a acusación sobre marchas: Esto argumentan

La Prefectura de Pichincha y el Municipio de Quito reaccionaron al informe del Ministerio del Trabajo sobre funcionarios supuestamente obligados a asistir a marchas en contra de las reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

El anuncio sobre una inspección y un informe, a partir de una denuncia anónima, lo hizo el propio ministro del Trabajo, Harold Burbano. “El Ministerio del Trabajo activó por una denuncia anónima una inspección a la Prefectura de Pichincha y al Municipio de Quito, comprobando que se obligó a funcionarios a asistir a marchas con fines políticos”, señaló el funcionario.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ambos de Revolución Ciudadana, han encabezado acciones desde los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de oposición contra la denominada Ley de los GAD.

En ese escenario, Pabón acudió el pasado 3 de marzo de 2026 a la Corte Constitucional para presentar una acción de inconstitucionalidad; mientras que su compañero de militancia, Pabel Muñoz, lo hizo al día siguiente. Ambos acudieron al alto tribunal acompañados de movilizaciones.

¿Qué respondió la prefecta de Pichincha?

Este 5 de marzo de 2026, Pabón compartió el fragmento de una entrevista con el mensaje: “Aquí mi respuesta ante la participación voluntaria de varios servidores y trabajadores de la Prefectura de Pichincha en una marcha pacífica”.

La prefecta argumentó que los servidores públicos, como los obreros o psicólogos que atienden a mujeres en los espacios del gobierno provincial, se sienten amenazados. “El Sindicato de Trabajadores de la Prefectura y la Asociación de Empleados tomó la decisión de salir y acompañar”, indicó Pabón.

A esto añadió: “Nos están agrediendo, nos están quitando los trabajos y no quieren que la gente se defienda. Lo único que nos queda en este momento es la marcha pacífica”. A la par, confirmó que, con policías y militares, el Ministerio del Trabajo llegó a la Prefectura de Pichincha en el marco de la movilización para una “lista flash”; es decir, constatar la asistencia de los funcionarios.

Con apoyo multitudinario, el alcalde Pabel Muñoz encabezó una marcha hacia la Corte Constitucional para presentar la demanda contra las reformas al COOTAD.

La respuesta del Municipio de Quito

EXPRESO solicitó una reacción del cabildo quiteño al informe anunciado por el Ministerio del Trabajo. Sobre esto, desde el Municipio de Quito se señaló: “La marcha convocada por la ciudadanía, padres de familia, maestros, talleristas, adultos mayores, artistas, entre otros beneficiarios de servicios sociales, para respaldar la entrega de la demanda de inconstitucionalidad a las reformas del Cootad se llevó a cabo en horas posteriores a la jornada laboral; en ningún caso la institución obliga a sus funcionarios a participar en este tipo de actividades”.

Según el ministro del Trabajo, el informe ya fue enviado a la Contraloría, con el objetivo de que actúe dentro de sus competencias y determine posibles responsabilidades. El mismo documento también fue remitido a la Fiscalía, según Burbano.

