Soy el mejor con formato renovado y el protagonismo recae en el público

En marzo saldrá al aire la nueva temporada del reality de TC

Aún no hay fecha confirmada para el estreno de la décima temporada de Soy el mejor. El gerente de producción, Cheo Navarrete, adelantó que el formato llegará con cambios.

Según explicó, “el programa vuelve renovado en el que el protagonismo recae en el público. Este año daremos oportunidad a los que tengan un talento que aún no ha sido descubierto, los haremos visibles ante la audiencia”.

Se mantiene el horario y los presentadores

Las categorías anunciadas son actuación, canto, baile y habilidades extremas. Los ganadores de cada una competirán en la gran final por un premio de 100 mil dólares.

La presentación estará a cargo de Denisse Angulo y Jorge Heredia.. El horario se mantiene de 17:30 a 19:00.

En cuanto al jurado, Navarrete expresó que habrá un panel fijo y otro rotativo, según la categoría. “Para canto un cantante, para baile un reconocido artista de baile, para habilidades un deportista y para actuación un actor”.

La temporada pasada

En diciembre concluyó la temporada anterior del reality, cuyos ganadores fueron el modelo brasileño, Cezar Augusto y la influencer, Sarah Gabriela Alarcón. Ahora él integra el espacio Fuull sensualidad de Fuull Farándula y ella está dedicada a su trabajo con marcas.

