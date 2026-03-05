Estos son los 'highlights' de los Close Friends de Selena Gómez

Desde que la cantante añadió a sus seguidores a su lista privada de Instagram ha compartido contenido más personal

A inicios de marzo, Selena Gómez sorprendió a sus seguidores al incluir a una enorme parte de su audiencia en la función de 'close friends' de Instagram, un espacio que normalmente se reserva para compartir historias con un círculo reducido. La cantante, que cuenta con alrededor de 415 millones de seguidores en la plataforma, convirtió esa herramienta en una ventana más íntima hacia su vida cotidiana.

La iniciativa comenzó como una estrategia promocional vinculada al nuevo podcast de su esposo, Benny Blanco, titulado Friends Keep Secrets. En sus primeras historias, Gómez dio la bienvenida a los fans a su “lista secreta de amigos” y compartió enlaces al programa, en el que participa como invitada. Sin embargo, lo que empezó como promoción pronto se transformó en una especie de 'photodump' para sus seguidores, con fotos inéditas, recuerdos personales y momentos detrás de cámaras.

Momentos icónicos: de fotos inéditas a recuerdos personales

Historias de Gomez correspondientes a las ultimas 24 horas. Selena Gomez via Instagram

Desde que activó esta dinámica Selena Gómez, han convertido sus 'close friends' en una colección de momentos que normalmente quedarían fuera de su perfil público. Entre las publicaciones que más conversación generaron se encuentran imágenes relacionadas con su vida personal, incluyendo fotografías nunca antes vistas de su boda con Benny Blanco, al igual que recuerdos del proceso previo al compromiso como la elección de su vestido de novia.

Selena Gomez shared a picture from her first wedding dress fitting.

"first fitting of one of my dresses 🥲"



Selena Gomez compartió fotografía en su primera prueba de vestidos de novia.

"Primera prueba de uno de mis vestidos 🥲" pic.twitter.com/FYq0ni4st5 — Selena Gomez Fan Acc (@_selenagomezecu) March 4, 2026

También aparecieron instantáneas junto a amigos cercanos y figuras de la industria desde Meryl Streep, sus coestrellas en Only Murders in the Building y su histórica amiga Taylor Swift, sobre quien la cantante confirmó en el podcast que la canción Dorothea estaba dedicada a ella. A esto se suman fotos de viajes, sesiones de grabación y momentos cotidianos junto a su pareja, creando un amplio contraste entre contenido íntimo y la escala masiva de su audiencia que fue justamente lo que más llamó la atención de los fans.

A lo largo de las historias, Gómez también ha compartido desde selfies informales hasta escenas detrás de cámaras de proyectos musicales y audiovisuales, generando la sensación de que su perfil se ha transformado temporalmente en un diario visual abierto a millones de seguidores.

Un “círculo íntimo” para millones de fans

Aunque la función de 'close friends' suele utilizarse para compartir contenido con un grupo reducido de personas, la decisión de Selena Gómez de ampliarlo a una audiencia masiva terminó convirtiéndose en una curiosa forma de conexión directa con su fandom, incrementando un poco más el concepto de "relación parasocial" con la interprete de Love you Like a Love Song.

La cantante comparte desde fotos en solitario hasta momentos con su grupo cercano de amistades dentro y fuera de la industria. Selena Gomez via Instagram

El resultado ha sido una mezcla entre estrategia digital y cercanía con sus seguidores: un espacio que, al menos por ahora, funciona como un archivo espontáneo de momentos personales que normalmente quedarían fuera del radar público. Para los fans, ese acceso inesperado ha convertido cada nueva historia en un pequeño vistazo a la vida detrás de la estrella pop.

