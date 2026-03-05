Clásico del Astillero 2026: Todo lo que debes saber sobre Barcelona SC vs Emelec

El estadio Monumental volverá a recibir al Ídolo y al Bombillo, ahora será por la fecha 3 de la LigaPro

El Clásico del Astillero 2026 inicia en la cancha de Barcelona SC.

El Estadio Monumental Banco Pichincha será el escenario del partido con más historia del país: el Clásico del Astillero. Este sábado 7 de marzo, a las 16:30 (hora de Ecuador), Barcelona Sporting Club y el Club Sport Emelec se enfrentarán en el marco de la Fecha 3 de la LigaPro, en un duelo que trasciende lo deportivo para instalarse en el honor institucional de ambas escuadras.

El conjunto dirigido por César Farías llega a este compromiso en medio de un calendario sumamente exigente. Tras el empate 1-1 obtenido ante Botafogo por la Fase 3 de la Copa Libertadores, el cuerpo técnico amarillo debe balancear la nómina titular, considerando que la vuelta en Brasil se jugará apenas tres días después del Clásico.

No obstante, la prioridad es recuperar terreno en la tabla local. El Ídolo sufrió un golpe anímico importante esta semana tras confirmarse la grave lesión del juvenil Johan García, quien sufrió una fractura de peroné en la jornada previa. Farías deberá recomponer su esquema ofensivo, posiblemente otorgando la batuta a Joao Rojas y esperando el desequilibrio de sus extremos para vulnerar la defensa azul.

Barcelona le ganó las dos veces a Emelec en la LigaPro 2025. Archivo / Miguel Canales

El equipo eléctrico, bajo el mando de Vicente Sánchez, llega al Monumental con la intención de dar un golpe de autoridad que valide su proyecto deportivo para este 2026. Tras un inicio de temporada con altibajos, el "Bombillo" busca explotar las posibles rotaciones de su rival.

La solidez defensiva liderada por Aníbal Leguizamón y la seguridad de Pedro Ortiz bajo los tres palos serán los pilares sobre los cuales Emelec intentará construir su juego. Se espera que el cuadro azul apueste por transiciones rápidas y el aprovechamiento de la pelota parada para intentar llevarse los tres puntos de un reducto históricamente difícil.

Precio de las entradas: Barcelona SC vs Emelec

La directiva de Barcelona SC ha oficializado los valores de las entradas para este compromiso. Se ha confirmado que, por motivos de seguridad y disposición de las autoridades, el encuentro se disputará exclusivamente con hinchada local.

Generales: $10

Tribuna: $15

Palcos (Lateral, Bajo y Central): $20

Palco Pilsener: $30

Suite: $25

Puntos de ventas para el Clásico del Astillero en el Monumental

La venta de boletos inició este jueves 5 de marzo en los siguientes puntos:

Boletería Este del Estadio Banco Pichincha.

Puntos autorizados: Pharmacy's, Cruz Azul y Comisariato del Constructor.

Locales de Pollos a la Brasa Barcelona.

El operativo de seguridad para el sábado contará con un despliegue masivo de efectivos para garantizar el orden en las inmediaciones del escenario deportivo. Se recomienda a la afición asistir con antelación para evitar aglomeraciones en los filtros de ingreso.

