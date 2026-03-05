Esta sería la alineación de Barcelona SC ante Emelec | Clásico del Astillero

El conjunto amarillo, dirigido por César Farías, tendría todo listo para recibir al rival de 'patio', en el Monumental

Luis Cano es uno de los refuerzos de Barcelona SC para temporada 2026.

La expectativa se incrementa en Guayaquil debido al próximo Clásico del Astillero. Este sábado 7 de febrero, el Estadio Monumental será el escenario de una edición más del Partido Inmortal, donde Barcelona se medirá ante Emelec en el duelo válido por la fecha 3 de la LigaPro.

El Ídolo llega a esta jornada con la obligación y la ilusión de hacerse fuerte en el Coloso del Salado. El equipo torero sabe que un Clásico no es un partido cualquiera; es el envión anímico necesario para marcar territorio en el arranque del torneo y demostrar que está para pelear la etapa.

Según la información extraoficial, el equipo dirigido por César Farías presenta novedades interesantes en su estructura titular. En el arco, José David Contreras sería el encargado de dar seguridad. La línea defensiva estaría conformada por Willian Vargas y Jonathan Perlaza en las bandas, mientras que la pareja de centrales la integrarían Jhonier Chalá y el experimentado Luca Sosa.

Barcelona SC logró abrir el marcador ante Botafogo gracias al tanto de Héctor Villalba, en l Copa Libertadores. Cortesía

En la zona de volantes, Milton Céliz aparece como fijo, acompañado por Matías Lugo, aunque el cuerpo técnico mantendría la duda de incluir a Jean Carlo Montaño. Un poco más adelantados, el desequilibrio recae en Byron Castillo y Luis Cano por los costados, dejando a Tomás Martínez con la responsabilidad de la creación.

Finalmente, la referencia de área sería Sergio Núñez junto a Miguel Parrales, quien es el encargado de meter presión en la salida del rival.

El calendario nos regala este plato fuerte de forma temprana. Barcelona recibirá a Emelec desde las 16h30 (de Ecuador), un horario donde el calor de la ciudad y el empuje de la hinchada local juegan un papel fundamental en el Monumental.

Posible alineación de Barcelona SC para el Clásico del Astillero

DT César Farías | Contreras; Vargas, Perlaza, Chalá y Sosa; Céliz, Lugo (Montaño), Castillo, Cano y Martínez; Núñez y Parrales.

