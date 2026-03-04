Elecciones en la FEF: Egas afirma que “se ha llevado el proceso según reglamentos”

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol resaltó que está tranquilo y dejo un mensaje para Esteban Paz

Francisco Egas es actualmente el único candidato habilitado a la presidencia de la FEF.

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), comentó que está tranquilo ante la polémica por una respuesta de la Procuraduría del Estado sobre la aplicación de la Ley del Deporte en el tema de las reelecciones.

“Afortunadamente el mismo viceministro del Deporte aclaró el alcance de ese documento (era para el COE), así que a mí me tiene sin cuidado, nosotros estamos bastante seguros de lo que estamos haciendo”, afirmó el directivo durante el evento de presentación de Chery como auspiciante de la Tricolor.

Agregó que “se ha llevado el proceso según los reglamentos de la Federación, si la otra lista (de Esteban Paz) no ha llegado al apoyo mínimo (para inscribir su candidatura), pues eso es de lo primero que debería preocuparse”.

La planificación de la Tricolor

Francisco Egas también dio detalles sobre la planificación de la selección ecuatoriana para los partidos amistosos ante Marruecos y Países Bajos, el 27 y 31 de marzo, en el marco de la fecha FIFA.

“El staff y el cuerpo técnico seguramente ya estarán en Madrid entre el 19 y el 20 de marzo. Los jugadores empezarán a llegar conforme vayan terminando la participación en cada uno de sus torneos, para preparar esos dos exigentes partidos”.

Más aliados para la selección

Francisco Egas (i) durante la presentación de la Armadura de los sueños. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Sobre la incorporación de Chery, con un contrato por cinco años, como nuevo auspiciante de la Ecuafútbol, Egas resaltó que "es importante que más empresas se sumen al trabajo de la federación en este sueño de llevar a los más alto al país en el Mundial".

