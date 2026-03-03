Elecciones en la FEF: Nueva polémica calienta el debate

La respuesta de la Procuraduría a una consulta sobre la Ley del Deporte generó confusión sobre la reelección en la Ecuafútbol

Francisco Egas (d) es el único candidato habilitado hasta el momento. Va por la reelección como presidente de la FEF.

La respuesta de la Procuraduría del Estado a una consulta realizada por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura sobre la nueva Ley Orgánica del Deporte, que entró en vigencia el 11 de febrero, causó confusión de cara a las elecciones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El viceministro Roberto Ibáñez puntualizó que el requerimiento fue por el caso de los comicios del Comité Olímpico Ecuatoriano, donde fue reelegido Jorge Delgado y cuyo directorio no ha sido registrado en la cartera de Estado.

En la respuesta de la Procuraduría se menciona que la nueva ley no puede interpretarse como un punto de partida que reinicie los períodos ya cumplidos por los dirigentes electos bajo la legislación anterior, lo que hizo que en redes sociales se comente que la candidatura de Francisco Egas a la FEF no es viable.

A criterio del abogado constitucionalista Francisco Paredes, lo que hace la Procuraduría es “bastante obvio, porque la nueva Ley del Deporte no interrumpe ni reinicia los plazos que ya iniciaron antes. En el caso del señor Egas, se debe aplicar el régimen del estatuto (de la FEF) del 2022, donde se le permite una reelección bajo ese estatuto”.

Y enfatizó: “No tengo dudas de que el señor Egas sí puede postularse a una reelección. Esta es la primera vez que participa bajo el régimen anterior en un proceso de reelección”.

De acuerdo con Paredes, la confusión existe porque “Egas fue elegido (2019) también bajo la normativa del 2015 que permitía las reelecciones indefinidas. Esa norma fue eliminada completamente. Es como una nueva Constitución que entró a regir y esto funciona así”.

Para la abogada especializada en derecho deportivo Sofía Vivero, “el criterio de la Procuraduría no es algo que no nos esperábamos, porque ya teníamos como antecedente la respuesta a la consulta que se hizo en octubre de 2023 en el caso de Barcelona”.

Argumentó que “Francisco Egas no podría ser candidato, ni él ni ningún otro dirigente que haya estado dos periodos consecutivos, porque una organización deportiva se rige por sus estatutos y por lo que estos le permitan o no”.

Analizó que “en el caso de la FEF, el estatuto es claro en indicar que no se puede optar por una reelección en un tercer periodo y en este caso la reelección es por una sola vez”.

Esteban Paz (d) se encuentra apelando su inhabilitación a ser candidato a la presidencia de la FEF. ARCHIVO / EXPRESO

Ante esto, Paredes apeló a la autonomía de la FEF. “La propia Constitución del Ecuador establece la autonomía absoluta de las entidades deportivas alejadas del control estatal. Y eso está bien porque internacionalmente es así como funciona, justamente para evitar injerencias indebidas de la política dentro del deporte”.

Para Vivero, en cambio, se debe entender que “no es una intromisión del Estado, sino que no se estaría cumpliendo con una norma del país y simplemente no se va a poder emitir un acto administrativo de registro de la directiva. Eso acarrearía problemas, al no tener una representación legal”.

CRITERIOS DIVIDIDOS

El otro postulante a la presidencia de la FEF, Esteban Paz, quien se encuentra apelando la inhabilitación a su candidatura, también se refirió de la supuesta ilegalidad cometida.

“No hay vueltas que darle. Todo, absolutamente todo, confirma la ilegalidad cometida. Creen que con cócteles y fotitos se evita acatar la ley. No, señores, nosotros haremos respetar el fair play”, señaló.

Por su parte, Santiago Morales, gerente de Independiente del Valle, comentó que “se ha escuchado y se ha visto de todo, pero no somos jueces para dictaminar si es legal o no la candidatura de Francisco (Egas)”.

Acotó que “si él ha realizado las consultas correspondientes ante Conmebol y la FIFA, y ha interpretado los estatutos y reglamentos para postularse, y así lo hizo, prácticamente ganando la elección, habrá que apoyarlo y también ser críticos cuando cometa errores”.

