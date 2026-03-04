¿Quién es el general Francis Donovan y por qué se reunió con Daniel Noboa?

El general de infantería de marina Francis L. Donovan es el actual comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, cargo que asumió el 5 de febrero de 2026 tras ser confirmado por el Senado estadounidense. Es un oficial de cuatro estrellas del Cuerpo de Marines con experiencia en operaciones especiales y planificación estratégica.

Antes de liderar el Comando Sur, fue vicecomandante del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos entre 2023 y 2026. También comandó la 2.ª División de Marines y ocupó funciones clave en estructuras conjuntas de alto nivel.

Su nominación para dirigir el Comando Sur fue presentada en diciembre de 2025 por el presidente Donald Trump. El 3 de enero de 2026 el Senado devolvió el nombramiento sin acción, pero fue reenviado días después. Finalmente fue confirmado el 30 de enero y asumió funciones el 5 de febrero. Desde entonces inició una agenda regional enfocada en seguridad, cooperación militar y estabilidad hemisférica.

En su trayectoria operativa ha ocupado cargos estratégicos dentro de las fuerzas estadounidenses. Entre sus funciones destacan las siguientes:

Oficial ejecutivo del Destacamento Uno del Comando de Operaciones Especiales del Cuerpo de Infantería de Marina (2005-2006).

Subcomandante general del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC).

Comandante de la Fuerza de Tarea 51/5.ª Brigada Expedicionaria de Infantería de Marina.

Es licenciado por la Universidad de Towson y posee maestrías en estudios militares y estratégicos.

"Ecuador is one of the United States’ strongest partners in disrupting and dismantling Designated Terrorist Organizations in the region. The most effective way to defeat the threat of narco-terrorism is through shared responsibility and collaboration among regional allies and… pic.twitter.com/UajjrzD78t — U.S. Southern Command (@Southcom) March 3, 2026

¿Por qué se reunió con Daniel Noboa en Quito?

A propósito de su segunda visita a la región desde que asumió el mando, Donovan viajó a Ecuador entre el 1 y 2 de marzo. El 2 de marzo se reunió en Quito con el presidente Daniel Noboa, el ministro de Defensa Giancarlo Loffredo Rendón y el jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado Salvador. El encuentro tuvo como eje la cooperación en seguridad y la lucha contra el narcoterrorismo. La cita fue confirmada mediante un comunicado oficial del Comando Sur.

Según el comunicado, los temas centrales del diálogo fueron:

Reafirmar el compromiso de Estados Unidos con Ecuador frente a organizaciones narcoterroristas.

Reconocer las acciones ecuatorianas contra cárteles y redes de narcotráfico.

Explorar oportunidades para ampliar la cooperación bilateral en seguridad.

La visita a Quito fue la segunda del general a la región, tras un viaje previo a Venezuela el 18 de febrero.

“Ecuador es uno de los socios más fuertes de Estados Unidos en la desarticulación y el desmantelamiento de Organizaciones Terroristas Designadas en la región”, declaró Donovan. Añadió que el país ha vivido “el terror, la violencia y la corrupción que estos narcoterroristas infligen en las comunidades”. El general sostuvo que la forma más eficaz de enfrentar esta amenaza es mediante la responsabilidad compartida entre aliados. También destacó el papel de las fuerzas ecuatorianas en la contención de estas estructuras criminales.

Cooperación en seguridad y alianza estratégica

EE.UU. e Israel atacan Teherán e Irán multiplica su ofensiva en Oriente Medio Leer más

El comunicado señala que la cooperación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos continúa creciendo con un enfoque en seguridad y desarrollo económico. Para Washington, los esfuerzos ecuatorianos contra el narcotráfico son clave para la estabilidad del hemisferio occidental. La alianza, según el texto, beneficia tanto al pueblo ecuatoriano como a la seguridad regional y estadounidense. La visita se enmarca en una estrategia más amplia del Comando Sur en América Latina.

Ecuador es descrito como un socio democrático con vínculos sólidos y duraderos con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El contexto de violencia asociada a organizaciones criminales transnacionales da relevancia al encuentro. Las autoridades dialogaron sobre cómo fortalecer la respuesta frente al narcoterrorismo. El mensaje central fue consolidar una alianza estratégica ante amenazas compartidas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!