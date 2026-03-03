Estados Unidos revela videos sobre acciones contra el narcotráfico en Ecuador

El Comando Sur de Estados Unidos desplegó una operación en territorio ecuatoriano este martes 3 de marzo

Imágenes compartidas por el Comando Sur de Estados Unidos sobre el despliegue de unidades en Ecuador.

El Comando Sur de Estados Unidos informó que este martes 3 de marzo fuerzas militares ecuatorianas y de ese país pusieron en marcha operaciones conjuntas contra organizaciones catalogadas como terroristas en territorio ecuatoriano.

Según el pronunciamiento oficial, estas acciones forman parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad y buscan enfrentar estructuras vinculadas al narcotráfico.

(Te puede interesar: Alianza entre Ecuador y EE. UU.: claves de la reunión con el Comando Sur)

En el comunicado se señala que las maniobras representan una muestra del compromiso entre socios de América Latina y el Caribe para combatir lo que califican como narcoterrorismo.

La entidad estadounidense sostuvo que se trata de esfuerzos coordinados para debilitar a grupos que, a su criterio, han generado violencia y corrupción en distintos puntos del hemisferio.

“Reconocemos el compromiso inquebrantable de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que demuestran coraje y determinación en la lucha contra los narcoterroristas en su país”, expresó el comandante general del Comando Sur, Francis L. Donovan, en el comunicado.

En un video difundido en la red social X, el Comando Sur compartió imágenes que calificó como desclasificadas sobre sus acciones en Ecuador. El material audiovisual muestra despliegues y coordinación operativa, aunque no precisa fechas, lugares ni el alcance específico de las intervenciones realizadas en el país.

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.



Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs — U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026

Daniel Noboa activa "nueva fase de seguridad" con apoyo de Estados Unidos Leer más

El lunes 2 de marzo, el presidente Daniel Noboa recibió en el Palacio de Carondelet a Donovan, y al comandante del Comando de Operaciones Especiales Sur, contralmirante Mark A. Schafer.

¿Qué dijo el Ministerio de Defensa de Ecuador sobre las acciones de Estados Unidos en el país?

El Ministerio de Defensa de Ecuador señaló que, por razones estrictamente vinculadas a la seguridad nacional, los detalles operativos y alcances específicos de la denominada Operación Ofensiva Total se mantienen bajo reserva.

La Cartera de Estado enfatizó que la información estratégica no puede hacerse pública en esta etapa, debido a la naturaleza de las acciones en curso.

"Lo que sí les podemos adelantar es que entramos en una de las fases más decisivas y contundentes contra el crimen en nuestro país, y lo ejecutaremos junto a nuestro aliado EE.UU.", señaló el Departamento de Comunicación del Ministerio de Defensa de Ecuador a periodistas.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!