Gustavo Vallecilla, Barcelona SC
Gustavo Vallecilla, defensor del Barcelona SC, en acción durante el juego de ida ante Botafogo.Alex Lima

Botafogo vs. Barcelona SC: ¿Cuándo se jugará el partido de vuelta en Brasil?

El Ídolo define su futuro en la Copa Libertadores 2026 en Río de Janeiro. Conoce aquí la fecha, horarios y canales para verlo

Tras el primer round en el Monumental con un empate 1-1, Barcelona SC deberá empacar maletas para visitar al Fogao. El partido de vuelta frente a Botafogo se llevará a cabo el próximo martes 10 de marzo de 2026 en el imponente Estadio Olímpico Nilton Santos.

Horarios confirmados para el continente

Para que no te tome por sorpresa el cambio de huso horario, la CONMEBOL ha definido que el balón rodará a las 19:30 (hora de Ecuador). Si te encuentras en territorio brasileño, la cita será a las 21:30 local, bajo el calor de Río de Janeiro.

¿Dónde ver Botafogo vs Barcelona SC en vivo?

Barcelona SC, Héctor Villalba
Barcelona SC logró abrir el marcador en Guayaquil gracias al tanto de Héctor Villalba.Cortesía

La transmisión oficial para todo el país estará a cargo de la señal de ESPN en televisión por cable. Si eres de los que prefiere seguir al Ídolo desde el celular o tablet, la plataforma de streaming Disney+ y Pluto TV llevará las emociones en alta definición.

Filipe luis

Gonzalo Plata despide a Filipe Luis tras sorpresiva salida del Flamengo

Leer más

El objetivo: la fase de grupos de Libertadores

Los dirigidos por César Farías buscan asegurar los tres millones de dólares que otorga el pase a la fase de grupos. No será una tarea sencilla, pues el Fogao llega con la chapa de favorito, pero Barcelona SC ya sabe lo que es silenciar estadios en Brasil.

RELACIONADAS

El equipo amarillo tiene previsto viajar con 48 horas de antelación para adaptarse al clima carioca. Se espera que figuras como Darío Benedetto y Joao Rojas sean los estandartes ofensivos para buscar esa clasificación histórica que toda la hinchada amarilla anhela en este 2026.

