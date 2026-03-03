Barcelona vs. Atlético de Madrid: alineaciones y cómo ver EN VIVO | Copa del Rey 2026

El Barça de Hansi Flick busca remontar un 4-0 ante el Atlético de Madrid por el pase a la final de la Copa del Rey

El FC Barcelona se prepara para una noche de tintes épicos frente al Atlético de Madrid en la semifinal de vuelta. Tras el doloroso 4-0 sufrido en la ida, los culés necesitan una remontada histórica para clasificar a la gran final del torneo.

Hansi Flick confía en el talento de sus jóvenes figuras para revertir un marcador que parece definitivo. El estadio Spotify Camp Nou lucirá un lleno total, esperando que la magia de Lamine Yamal y el desequilibrio de Raphinha logren romper la sólida resistencia defensiva colchonera.

El encuentro se disputará este martes 3 de marzo de 2026 en la ciudad de Barcelona. Si te encuentras en territorio ecuatoriano, la cita deportiva iniciará a las 15:00. A continuación, te presentamos los horarios oficiales según tu ubicación para que no te pierdas nada.

Ecuador, Colombia y Perú: 15:00

Argentina, Chile y Uruguay: 17:00

México: 14:00

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Atlético de Madrid GRATIS por internet?

Para los aficionados en Ecuador, la transmisión oficial en vivo estará disponible a través de la señal de El Canal del Fútbol (ECDF). Además, el compromiso podrá seguirse mediante las plataformas digitales de DSports (DIRECTV GO) para toda la región de Sudamérica.

Ambos estrategas pondrán toda la carne en el asador para asegurar el boleto a la final. El "Cholo" Simeone llega con la ventaja, pero sabe que un gol tempranero del Barça podría complicar sus planes de resistir y sentenciar la serie mediante el contragolpe.

Alineación del FC Barcelona

El guardameta Joan García será el encargado de custodiar el arco ante la ausencia de Ter Stegen. La zona creativa dependerá del buen pie de Pedri y Fermín López, quienes buscarán habilitar constantemente a sus extremos para generar peligro en el área rival.

Barcelona: García; Koundé, Cubarsí, Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

Alineación del Atlético de Madrid

Diego Simeone apostará por un bloque defensivo impecable con Hancko y Giménez como pilares. En la ofensiva, la jerarquía de Antoine Griezmann y la movilidad de Julián Álvarez serán las principales armas para aprovechar los espacios que deje el conjunto blaugrana.

Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Koke, Cardoso, Lookman, Simeone; Griezmann y Julián Álvarez.

