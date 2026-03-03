¿Qué se sabe del asesinato de jefe de operaciones del Teodoro Maldonado Carbo?
Carlos Maruri Torres, de 45 años, estaba en un carro blanco en la cooperativa Justicia y Libertad
El jefe de operaciones del hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil, fue asesinado a tiros este martes 3 de marzo.
El hecho se registró en la cooperativa Justicia y Libertad, ubicada en el sur de la ciudad, aproximadamente a las 08:25.
El fallecido fue identificado como Carlos Maruri Torres, de 45 años, quien se movilizaba a bordo de un vehículo blanco, de placas GTI-9925. El cuerpo fue encontrado en el interior.
En el lugar también se hallaron varios indicios balísticos, por lo que se coordinó la intervención de unidades especializadas para el levantamiento de evidencias e inicio de las investigaciones.
Un auto y dos motos se habrían usado en el crimen
Inseguridad en Los Olivos 2: Así ingresaron los ladrones en ciudadela de Los CeibosLeer más
Familiares de Maruri indicaron a la Policía Nacional que la víctima se encontraba afuera de su domicilio, preparándose para dirigirse a su trabajo, cuando escucharon varias detonaciones de arma de fuego.
Al salir, observaron que su familiar había sido atacado y permanecía herido dentro del vehículo.
Según versiones preliminares, vecinos habrían observado un vehículo y dos motocicletas estacionadas metros más adelante.
De dicho automóvil descendieron varios individuos armados, quienes realizaron los disparos contra el ciudadano y huyeron.
¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!