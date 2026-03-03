¿Qué se sabe del asesinato de jefe de operaciones del Teodoro Maldonado Carbo?

Carlos Maruri Torres, de 45 años, estaba en un carro blanco en la cooperativa Justicia y Libertad

Varios trabajadores del hospital del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), Teodoro Maldonado Carbo, han enfrentado atentados en los últimos años.

El jefe de operaciones del hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil, fue asesinado a tiros este martes 3 de marzo.

El hecho se registró en la cooperativa Justicia y Libertad, ubicada en el sur de la ciudad, aproximadamente a las 08:25.

El fallecido fue identificado como Carlos Maruri Torres, de 45 años, quien se movilizaba a bordo de un vehículo blanco, de placas GTI-9925. El cuerpo fue encontrado en el interior.

En el lugar también se hallaron varios indicios balísticos, por lo que se coordinó la intervención de unidades especializadas para el levantamiento de evidencias e inicio de las investigaciones.

Un auto y dos motos se habrían usado en el crimen

Familiares de Maruri indicaron a la Policía Nacional que la víctima se encontraba afuera de su domicilio, preparándose para dirigirse a su trabajo, cuando escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

Al salir, observaron que su familiar había sido atacado y permanecía herido dentro del vehículo.

Según versiones preliminares, vecinos habrían observado un vehículo y dos motocicletas estacionadas metros más adelante.

De dicho automóvil descendieron varios individuos armados, quienes realizaron los disparos contra el ciudadano y huyeron.

