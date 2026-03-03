Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Medidores de agua
En la actualidad no es obligatorio que cada predio cuente con su propio medidor de agua.Foto: archivo / Expreso

Nuevas construcciones en Quito deberán tener medidores de agua individuales

En edificios y condominios se registró un mayor incremento de la tasa de recolección de basura

En medio de los cuestionamientos por el incremento del valor de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) en la planilla de agua, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció este 3 de marzo de 2026 que las nuevas edificaciones en la capital deberán contar obligatoriamente con medidores de agua individualizados.

Te invitamos a leer: ¿Qué causó la muerte de peces en el parque Bicentenario? Esto dice Epmmop

La decisión apunta directamente a uno de los principales problemas detectados tras el primer mes de facturación de la tasa: los incrementos más altos se han registrado en edificios y condominios que comparten un solo medidor.

Túnel Oswaldo Guayasamín

Contraflujo en el túnel Guayasamín se amplía en la tarde: conoce el horario

Leer más

En intervenciones pasadas, Muñoz explicó que durante años estuvo vigente una normativa que permitía a los propietarios decidir, con el respaldo del 80%, si instalaban un medidor general para todo el inmueble o medidores independientes por unidad. 

Ese esquema, dijo, hoy genera distorsiones en el cobro cuando varios departamentos comparten una sola conexión.

A finales de enero, la gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), Verónica Sánchez, ya señaló que actualmente no es obligatorio contar con medidores individuales y que en edificaciones antiguas incluso puede resultar inviable las adecuaciones técnicas necesarias. 

No obstante, confirmó que se trabaja en una ordenanza para exigir que cada nuevo edificio incorpore medidores propios desde su construcción.

Cuatro medidas tras el primer mes de cobro

Tras las quejas ciudadanas por valores elevados en las planillas, especialmente en casos de medidores compartidos, el Municipio anunció este 3 de marzo de 2026 cuatro decisiones para aliviar la carga económica:

  • Se reducirán los valores para medidores compartidos, considerando el número de predios conectados a cada uno

  • Desde abril se aplicará una compensación automática para quienes no recibieron inicialmente la división correcta por vivienda

  • El Municipio insistirá para que la Empresa Eléctrica Quito actúe como agente recaudador de la tasa, proceso que contará con seguimiento de una comisión de concejales

  • Se ampliarán los canales de atención ciudadana, con agencias fijas, oficinas móviles y líneas telefónicas habilitadas para consultas

De su parte, la Epmaps aclaró que en la actualidad no actúa de oficio para la instalación de medidores y la gestión depende de cada propietario.

RELACIONADAS

La empresa asegura que sí hay disponibilidad de medidores, siempre que el inmueble cumpla dos condiciones: espacio físico para la instalación (requisito técnico) y documentación que acredite la propiedad (requisito legal).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Richard Carapaz retoma las competencias con un impulso especial

  2. Pabel Muñoz: RC revela las condiciones para apoyar su reelección en Quito

  3. ADN no logró votos para destituir al jefe de la bancada correísta acusado por diezmos

  4. Barcelona SC vs Botafogo: dónde ver EN VIVO, alineaciones y hora | Libertadores 2026

  5. Rescate en Galápagos: Dos turistas salvan su vida tras complicaciones en el mar

LO MÁS VISTO

  1. Matriculación vehicular marzo 2026: Turnos y requisitos para placas terminadas en 2

  2. John Reimberg sobre el toque de queda: “Quédense en sus casas. Estamos en una guerra"

  3. Tribunal fija nueva fecha para la audiencia de apelación de Aquiles Álvarez

  4. Barcelona vs. Atlético de Madrid: alineaciones y cómo ver EN VIVO | Copa del Rey 2026

  5. Vivienda en La Unión colapsa durante visita humanitaria de Rovira y Gellibert

Te recomendamos