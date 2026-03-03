Nuevas construcciones en Quito deberán tener medidores de agua individuales

En edificios y condominios se registró un mayor incremento de la tasa de recolección de basura

En la actualidad no es obligatorio que cada predio cuente con su propio medidor de agua.

En medio de los cuestionamientos por el incremento del valor de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) en la planilla de agua, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció este 3 de marzo de 2026 que las nuevas edificaciones en la capital deberán contar obligatoriamente con medidores de agua individualizados.

La decisión apunta directamente a uno de los principales problemas detectados tras el primer mes de facturación de la tasa: los incrementos más altos se han registrado en edificios y condominios que comparten un solo medidor.

En intervenciones pasadas, Muñoz explicó que durante años estuvo vigente una normativa que permitía a los propietarios decidir, con el respaldo del 80%, si instalaban un medidor general para todo el inmueble o medidores independientes por unidad.

Ese esquema, dijo, hoy genera distorsiones en el cobro cuando varios departamentos comparten una sola conexión.

A finales de enero, la gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), Verónica Sánchez, ya señaló que actualmente no es obligatorio contar con medidores individuales y que en edificaciones antiguas incluso puede resultar inviable las adecuaciones técnicas necesarias.

No obstante, confirmó que se trabaja en una ordenanza para exigir que cada nuevo edificio incorpore medidores propios desde su construcción.

Cuatro medidas tras el primer mes de cobro

Tras las quejas ciudadanas por valores elevados en las planillas, especialmente en casos de medidores compartidos, el Municipio anunció este 3 de marzo de 2026 cuatro decisiones para aliviar la carga económica:

Se reducirán los valores para medidores compartidos, considerando el número de predios conectados a cada uno

Desde abril se aplicará una compensación automática para quienes no recibieron inicialmente la división correcta por vivienda

El Municipio insistirá para que la Empresa Eléctrica Quito actúe como agente recaudador de la tasa, proceso que contará con seguimiento de una comisión de concejales

Se ampliarán los canales de atención ciudadana, con agencias fijas, oficinas móviles y líneas telefónicas habilitadas para consultas

De su parte, la Epmaps aclaró que en la actualidad no actúa de oficio para la instalación de medidores y la gestión depende de cada propietario.

La empresa asegura que sí hay disponibilidad de medidores, siempre que el inmueble cumpla dos condiciones: espacio físico para la instalación (requisito técnico) y documentación que acredite la propiedad (requisito legal).

