Hospital Eugenio Espejo
Guardias de seguridad protestaron en los exteriores del Hospital Eugenio Espejo en Quito.Cortesía

Hospital Eugenio Espejo se deslinda tras plantón de guardias por sueldos impagos

Seguridad suspendió actividades y exige pagos atrasados de dos meses, según denuncias del personal

El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, en Quito, emitió un comunicado oficial este 3 de marzo de 2026 en respuesta al plantón realizado por guardias de seguridad que exigen el pago de salarios atrasados. La institución confirmó que se registró una suspensión temporal de actividades por parte del personal de la empresa DSO SECURITY CÍA. LTDA. El pronunciamiento atribuye la medida a un conflicto laboral interno de la contratista. La protesta se desarrolló en los exteriores del establecimiento.

En el documento, el hospital señala que la decisión adoptada por los trabajadores responde a “temas internos relacionados con el pago de remuneraciones”. Precisa además que este aspecto “corresponde exclusivamente a la relación laboral existente entre la empresa y su personal”. Con esa afirmación, la casa de salud marcó distancia del reclamo salarial. El conflicto, según el comunicado, involucra directamente a la empresa de seguridad.

De acuerdo con la versión oficial, el hospital ha cumplido con sus obligaciones contractuales dentro del marco normativo vigente. Indicó que realizó “de manera oportuna los trámites administrativos correspondientes para el pago del servicio contratado”. Añadió que el proceso se encuentra en instancias financieras competentes para su acreditación. La administración sostiene que el pago al proveedor sigue su curso regular.

Plantón por sueldos en Hospital Eugenio Espejo

Mientras tanto, en los exteriores del hospital, los guardias permanecieron con carteles y consignas exigiendo la cancelación de dos meses de sueldo que, según denuncian, no han sido pagados. La suspensión temporal de actividades fue parte de la medida de presión adoptada por el personal. El reclamo generó preocupación entre usuarios que acudían a consultas y trámites. La protesta visibilizó el conflicto en uno de los principales hospitales públicos de Quito.

Durante la jornada, según el contexto del plantón, personal del hospital habría intentado impedir que los guardias concedieran entrevistas a medios de comunicación. Esa situación incrementó la tensión en el lugar. No obstante, el comunicado oficial no hace referencia a ese episodio. La institución centró su mensaje en el cumplimiento de los procesos administrativos y contractuales.

El hospital informó también que activó mecanismos institucionales para garantizar la seguridad interna y la continuidad operativa. “Desde el primer momento, la administración hospitalaria activó los mecanismos institucionales necesarios”, señala el texto. Agrega que se priorizó la atención a pacientes y la protección de usuarios y servidores públicos. Según el documento, las actividades asistenciales se desarrollan con normalidad.

Hospital asegura continuidad de servicios de salud

Hospital Carlos Andrade Marín

El comunicado sostiene que “no se ha visto comprometida la prestación de servicios de salud”. La administración reiteró que el conflicto laboral se circunscribe a la empresa contratista. Asimismo, reafirmó su compromiso con la gestión responsable de recursos públicos y el respeto a los derechos laborales. El pronunciamiento fue emitido por el Ministerio de Salud Pública.

Aunque la atención médica continúa, el plantón evidenció la dependencia del hospital respecto a servicios tercerizados como la seguridad privada. La suspensión temporal generó inquietud entre quienes ingresaban al establecimiento. El desenlace dependerá de la resolución entre la empresa y su personal. Hasta el momento, el reclamo salarial se mantiene.

