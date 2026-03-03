Operación Costa: empresarios, políticos y extranjeros entre 16 detenidos en Ecuador

Operativos se ejecutaron en tres provincias del país. Además hubo 9 detenidos a nivel internacional

Los 16 detenidos en la Operación Costa fueron presentados en la base Aeropolicial tras los allanamientos ejecutados en tres provincias del país, como parte de una investigación contra una red vinculada con la mafia albanesa.

La mañana de este martes 3 de marzo, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que una investigación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía permitió desarticular una organización criminal vinculada con la mafia albanesa, dedicada al envío de droga hacia Europa.

El operativo, denominado Operación Costa, incluyó 26 allanamientos en distintas provincias del Ecuador y dejó 16 personas detenidas en el país. Paralelamente, hubo nueve arrestos a nivel internacional, como parte de las coordinaciones con autoridades europeas y estadounidenses.

RELACIONADAS PSC se desmarca de Fadul tras su detención por presunta delincuencia organizada

Los detenidos fueron presentados en la base Aeropolicial, bajo un fuerte contingente de seguridad.

La Operación Costa dejó 16 detenidos en Ecuador y otros implicados en Europa, tras una investigación de 20 meses por nexos con la mafia albanesa. Christian Vinueza

Una estructura con roles definidos

Según el ministro Reimberg, se trata de una estructura altamente organizada, con jerarquías y funciones específicas. El principal modus operandi consistía en el envío de sustancias ilícitas a través de puertos ecuatorianos con destino a Europa.

Entre los detenidos en Ecuador constan empresarios vinculados a compañías exportadoras, un exasambleísta, transportistas y presuntos operadores logísticos. Las autoridades los señalan por actividades relacionadas con acopio, embalaje, gestión documental para exportaciones y lavado de dinero.

Salomón Fadul fue aprehendido en Machala durante un operativo simultáneo en tres provincias; es investigado por presunta delincuencia organizada. Flickr Asamblea Nacional

De acuerdo con la información oficial, los objetivos con nexo con la mafia albanesa y sus roles dentro de la estructura serían:

Ciudadanos ecuatorianos

Hernán Vicente Ruilova Barzola: líder de la estructura criminal.

Lirón Edison Fares Villacis y Lirón Edison Fares Farez: acopio de sustancias controladas.

Jean Pierre Fares Ángel: acopio de sustancias controladas.

Dimitri Hamilton García López: acopio y embalaje para envío.

Shirley Elizabeth Barros Palma y Alfredo Enrique Montalvo Laniado: representantes legales de empresas exportadoras.

Pedro Antonio Barros Borja y Lady Mishel Orellana Palma: accionistas de empresa exportadora.

Saidy Lady Palma Aquino: presidenta de empresa exportadora.

María Elisa Coello Blacio: logística económica.

Myron Paul Baldeón Rodríguez: lavado de dinero.

Bryan Andrés Reyes Guerrero: transportista.

Jorge Salomón Fadul Franco: presidente de empresa exportadora.

Yustin Cristhian Orellana Palma: gestor de documentos para exportaciones.

Michael Andrés Vera Pogo: operador de bodega.

Ciudadanos extranjeros vinculados

Albaneses

Donald Lalaj: líder financista en Europa y Ecuador.

Mario Gjeci, Klajdi Naçi y Jurgen Meçalliu: acopio y distribución en Europa.

Neerlandeses

Barend Van de Steeg, Hidde Gerrits y Richard Hengeveld: acopio y transporte.

Rumanos

Marius Dorin Susman y Alin Floring Susman: acopio y transporte.

El exasambleísta Salomón Fadul es uno de los 13 aprehendidos durante el operativo ejecutado en tres provincias del país. Christian Vinueza

Cooperación internacional y toneladas incautadas

La investigación se inició tras la operación “Levisel”, ejecutada en el sector Barbones, en Loja, donde se incautó media tonelada de droga. A partir de ese caso se establecieron coordinaciones con Europol, la Policía de Amberes (Bélgica), autoridades de Países Bajos y la DEA de Estados Unidos.

El ministro detalló que en Europa se decomisaron:

2,5 toneladas en la operación “Victoria”.

1,2 toneladas en la operación “Victoria II”.

3,2 toneladas en otra intervención posterior.

En total, se incautaron 7,6 toneladas de droga en territorio europeo, lo que representa una afectación estimada de 346 millones de dólares a las economías criminales, según cifras oficiales.

Durante los allanamientos en Ecuador también se decomisaron más de 800.000 dólares en efectivo, joyas de oro y varios vehículos de alta gama.

¿Qué viene ahora?

Reimberg aseguró que los detenidos serán puestos a órdenes de la justicia y que espera que los procesos avancen conforme a la ley. Confirmó además que la operación contó con un centro conjunto de monitoreo instalado en Ecuador, con participación directa de agencias internacionales.

El Gobierno anunció que continuará ejecutando operaciones de gran escala para debilitar estructuras del narcotráfico y sus economías ilícitas.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones SUSCRÍBETE AQUÍ